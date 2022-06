Szeged felé haladt a teherautó, amikor eddig ismeretlen ok miatt letért a sztrádáról, átszakította szalagkorlátot, majd az árokba hajtott, ahol felborult. Rakománya is leborult, amin élőállat szállítására is alkalmas ketrecek voltak, de azok üresen álltak. A jármű vezetője súlyosan megsérült, őt a mentők kórházba szállították. A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja. A műszaki mentés ezután kezdődik, valószínű forgalomkorlátozásra kell számítani ezen a szakaszon.