Nyomozás indult a Kiskőrösi Rendőrkapitányságon 2020. év végén, mivel információ merült fel arról, hogy kábítószert tart egy 37 éves férfi keceli otthonában – írja a police.hu.

A nyomozók kutatást tartottak a lakásban, ahol egy digitális mérleget, kábítószergyanús anyaggal szennyezett alufóliát és növényi őrleményt foglaltak le. Az igazságügyi vegyészszakértői vélemény megállapította, hogy a rendőrök által talált anyagmaradványok új pszichoaktív anyagnak minősülnek.

Az esettel kapcsolatban tanúkat kutattak fel, akiknek kihallgatása során fény derült arra, hogy a gyanúsított több száz alkalommal értékesített kábítószert 2020 nyarától kezdődően. A férfit az sem érdekelte, ha fiatalkorú volt a vevő. Egy tinédzsertől nettó 0,50 gramm illegális szert foglaltak le a rendőrök, mely az igazságügyi orvosszakértői vélemény alapján meghaladja a csekély mennyiséget.

Egy másik vásárló arról számolt be, hogy a férfi – miután szabadult a börtönből – felkereste és tájékoztatta, mostantól crack-et árul. Azt is elújságolta, hogy a szertől egy ismerőse rosszul is lett.

A dílert 2021. július 27-én vették őrizetbe az egyenruhások. Vele szemben kábítószer-kereskedelem és új pszichoaktív anyaggal való visszaélés miatt folytattak eljárást, melyet a napokban befejeztek és vádemelést javasolnak a rendőrök.