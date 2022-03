Többször is beszámoltunk már a Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület munkájáról, arról, hogyan segítettek megtalálni eltűnt embereket. Most újabb sikeres életmentésről számolt be az egyesület közösségi oldalán.

Mint írták: egy 72 éves asszony egy fülöpházi tanyáról ismeretlen helyre távozott. Mint megtudtuk, a családsegítő szolgálat vette észre az asszony eltűnését, hiszen az előző napi ebéd is érintetlenül maradt. Értesítették a családot és a helyi körzeti megbízottat is, akik a Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület segítségét kérték az eltűnt asszony megtalálásában.