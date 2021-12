– A család egy Kecskemét melletti településen él, az egyik bajtársunk szomszédja, gyerekkoruk óta ismerik egymást – mondta el Trencsényi Péter, az egyesület alapítója. – A hölgy gyermekét születése óta egyedül neveli, egy helyi kis állami gazdaságnál dolgozott, de lassan egy éve, hogy az édesanyja is ápolásra szorul és a gyermeke is, ezért nem tud dolgozni. A kisfiú most lesz hároméves, hamarosan óvodaköteles, így már nem jár utána a GYES, de mivel a gyermek beteg, így nem tud óvodába járni, az édesanya pedig munkát találni. A munkatársunk látta, hogy a család segítségre szorul, innen jött az ötlet, hogy egy kis élelmiszercsomaggal megpróbáljunk könnyíteni a mindennapjaikon.