Egy kecskeméti testvérpár édesanyja írt levelet a megyeszékhelyi rendőrkapitányság vezetőjének azzal a kéréssel, hogy gyermekei beülhessenek egy rendőrautóba — számolt be róla a rendőrség. Az édesanya arról is írt, hogy a lurkók rajonganak a rendőrökért, és kedvenc játékaik is a hivatáshoz köthetők. Éppen ezért legnagyobb álmuk, hogy egyszer közelebbről is szemügyre vehessenek egy szolgálati autót. Az anyuka szerette volna gyermekei kívánságát teljesíteni, és az egyenruhások ebben boldogan segítettek: meghívták őket a kapitányságra.