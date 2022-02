Az exférj távozásra szólította fel őket, a nő és új párja azonban ennek nem tettek eleget, sőt a nő közölte, hogy betöri az ajtót, volt férje azonban kulcsra zárta. Az asszony ekkor egy feszítővassal letörte a kilincset, befeszítette az ajtót, majd megragadta a volt férje nyakát, élettársa pedig ugyancsak rángatta a sértettet, aki a földre esett. Időközben a volt férj rokonai, valamint a nő egy ismerőse is odamentek, egyikük e is videózta az eseményeket. A nő többek között a kristály poharait követelte, ezt volt férje egy zálogjegyért cserébe át is adta. Időközben a rendőrök is a helyszínre érkeztek, így lecsillapodtak az indulatok. A bíróság a nőt másfél év, élettársát pedig egy év börtönre ítélte, de büntetés végrehajtását mindkettejük esetében próbaidőre felfüggesztették.