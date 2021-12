Miután az üzlet beindult, a mindszenti „árubeszerző” újabb megbízóra tett szert: egy kiskunhalasi terjesztőnek is küldött a tiltott anyagokból a pirtói buszos közreműködésével. Az új bűntárs vegyészkedett is a beszerzett dolgokkal: 2018 nyarán egy kiskunhalasi tanyán macskaalomba rejtett, szövetbe áztatott kokainból nyert ki 11 kilogrammnyi, terjesztésre szánt kábítószert, amelyet – felütve – a korábbi felvevőpiac mellett már Budapesten is értékesített. Ugyanebben az időben csatlakozott hozzájuk egy székkutasi férfi is, aki szintén rendszeres megrendelő lett. Ő ugyanazon az úton-módon jutott a különféle kábító hatású anyagokhoz, mint a többiek.