A köpönyeg.hu szerint a erősen felhős, vagy borult lesz az ég. Délelőtt még inkább csak az ország északi felén, déltől aztán sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Az Alpokalján akár havas eső is lehet. Markáns lehűlés várható, véget ér az áprilisi nyár. Napközben semmit sem emelkedik a hőmérséklet. Nagy területen lesz erős az ÉNy-i szél. Délután, este már csak 5-10 fok várható!

Illusztráció

Fotó: Shutterstock

Mint írják, erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.