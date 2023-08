Másodfokú, narancssárga riasztást adott ki heves zivatarok veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az érintett területeken jégeső eshet, valamint károkozó, erős szél fújhat.

A Dunántúl nagyobb részén nyugat felől lassan stabilizálódik a légkör, ezért az időszak alatt Nyugat-Magyarországon a legkisebb az esély dörgésre, villámlásra.

Forrás: OMSZ

A Duna vonalában, illetve attól keletre azonban délutántól ismét egyre nagyobb számban alakulnak ki - délről észak, északkelet felé haladó - zivatarok, heves zivatarok, amelyek rendszerbe is szerveződhetnek. Kiterjedt zivatartevékenység valószínű újra, amely az éjszaka folyamán várhatóan fokozatosan átterjed az északkeleti tájakra is. A zivatarokat viharos széllökés (jellemzően 60-90 kilométer/óra), jégeső (1-3 centiméter) és felhőszakadás (ált. 20-50 milliméter) kísérheti. A heves zivatarok környezetében károkozó szélroham (> 90-110 kilométer/óra) és nagyobb méretű jég (~3-5, akár >5 centiméter) is előfordulhat. Komolyabb felhőszakadás (rövidebb idő alatt > 50-70 milliméter), illetve domborzattól függően villámárvíz is kialakulhat a délutáni, valamint az éjszakai órákban. Erre a legnagyobb esély a középső tájakon, valamint az Északi-középhegység térségében mutatkozik. Lehetnek olyan területek, ahol a havi országos átlagos csapadékmennyiségnél (~60 milliméter) is több hullhat 24 óra alatt.

Elsősorban a mai nap második felében ismét van esély a legmagasabb szintű, piros fokozatnak megfelelő zivatarok előfordulására! Erre nagyobb esély a legfrissebb számítások alapján a Dél-Alföldön és a középső vidékeken mutatkozik.

Vasárnap éjfélig:

Reggel, délelőtt a kiterjedtebb zivatartevékenység súlypontja egyre inkább az északkeleti területekre tevődik át, főként Borsodban, Szabolcsban még előfordulhat akár hevesebb zivatar is erősen viharos széllökések (> 90 kilométer/óra), felhőszakadás (> 25-40 milliméter) kíséretében, esetleg jégeső is lehet. Kisebb számban, de a nap hátralévő részében továbbra is kialakulhat zivatar arrafelé, emellett főként a délnyugati tájakon van esély dörgésre, villámlásra. A heves zivatarok esélye azonban jelentősen csökken a nap második felében.