Frissítve (22.23):

Információink szerint Miskét és Hajóst összekötő úton több fa dőlt az úttest, járhatatlan az út.

Egyik olvasónk szerint, Kunbaracson tetőket szakított le a szél, a víz betonig áll a víz. Áram a vihar kezdetek óta nincs.

Kelet felé halad a vihar

Nagyjából ötszáz segélyhívást kaptak a katasztrófavédelem műveletirányító ügyeletei azóta, hogy a hőséget leváltó vihar elérte az ország nyugati határát. A kelet felé haladó erős szél, csapadék számos helyen okozott károkat. A Balaton környékén például Siófokon a földhivatal épületére dőlt egy méretes fa, Balatonfűzfőnél a vasúti sínekre zuhant növény akadályozta a vonatközlekedést. A főváros számos pontján okoztak fennakadást a kidőlt fák, leszakadt faágak. Csepelen, Kispesten autóra dőlt fát, Újpesten villanyvezetéket leszakító növényt távolítottak el a tűzoltók, Pesthidegkúton a buszforgalmat akadályozta kidőlt fa, Angyalföldön pedig egy társasház födémét rongálta meg a rá dőlt fa. Szintén gépkocsira döntött egy fát a vihar a Fejér vármegyei Bakonykútin, Kálozon egy házban esett kár. Bács-Kiskun vármegyében több mint százhúsz esetben kérték a tűzoltók segítségét, Kecelen villanyvezeték szakadt az útra, Baján, a Kökény utcában az árokban felgyülemlett víz okozott gondot, az 54-es főútra Bócsánál több fa is dőlt. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, Tiszafüreden egy udvarban villám csapott egy fűzfába, Tiszasason, a Bethlen Gábor utcában több villanyoszlop is kidőlt. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében Kazincbarcikán, a Balassi utcai garázssornál a vízgyűjtőből visszaáramló vizet kell eltávolítani. A hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók folyamatosan dolgoznak, helyszínről helyszínre haladva számolják fel a károkat – közölte a katasztrófavédelem.

Korábban írtuk:

Az Országos Meteorológiai Szolgálat másodfokú riasztást adtak ki pénteken zivatarok miatt. Péntek estére hatalmas széllel, fekete felhőkkel és esővel érkezett meg a vihar Bács-Kiskunba.

Kovács Andrea, a Bács-Kiskun vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője kérdésünk elmondta, hogy folyamatosan érkeznek a jelzések a tűzoltókhoz a megyéből mindenhonnan.

Úgy tudjuk, hogy Kiskunhalason, Tóth horgásztó közelében tűzesethez vonultak a tűzoltók. A Bajcsy-Zsilinszky utcában fakidőléshez vonultak a tűzoltók. A jánoshalmi önkormányzati tűzoltókat a Kélesi utcára riasztották szintén fakidőléshez.

Teljes útzár van, mert az áramszolgáltató munkatársait várják a helyszínre a tűzoltók, csak azután tudnak a munkához hozzálátni.

Kiskunhalason, a Csipke Hotelnél is nagyméretű fa dőlt ki és ott is a helyszínen vannak már a tűzoltók.

Információink szerint, az 5412-es és a Borotát összekötő úton, egy lezuhant fatörzs van.

Helyszíni információink szerint, Borotán sötétek az utcák, nincs közvilágítás és az áramszolgáltató munkatársai dolgoznak a helyszínen. Újabb zivatarzóna érte el a települést, dörög, villámlik.

Kunfehértón országos BMW találkozó van és információink a szervezők készültek a vihara, rögzítették a rendezvényhez szükséges eszközöket, amelyek mozdíthatóak.

Olvasóink többen is jelezték, hogy ítélet idő van Kecskeméten, Kecelen, Városföldön, Kiskunfélegyházán, Tázláron. Lajosmizsén, Tázláron és Szabadszálláson úgy tudjuk sok helyen áramkimaradással is küzdenek. Lajosmizséről pedig jégesőt is jelzett egyik olvasónk.

Az autósok óvatosan vezessen, szinte minden úton vannak kisebb-nagyobb faágak az utakon és az utak menték.

