Az Országos Meteorológiai Szolgálat az esti órákban a nyugat felől érkező hidegfront mentén, illetve annak előterében országszerte egyre többfelé alakulnak ki zivatarok, köztük (legnagyobb valószínűséggel az ország déli felén) heves zivatarok (akár szupercellák) kialakulása is várható. A zivatarok várhatóan gyorsan rendszerbe szerveződnek majd, és az esti, éjszakai órákban fokozatosan kelet felé helyeződnek, miközben északnyugat felől stabilizálódik a légkör. A zivatarok várhatóan szombat reggelre északkelet felé távoznak. A zivatarok környezetében nagyméretű jégre (általában ~2-4 centiméter, helyenként >5 centiméter is), erősen viharos, károkozó széllökésekre (jellemzően ~60-90 kilométer/óra, helyenként >90-100 kilométer/óra), illetve felhőszakadásra (>20-50 milliméter, domborzattól függően akár villámárvízre) is számítani kell.

Az időjárási helyzet, valamint a kritériumok teljesülése esetén főként a déli országrészben van esély a pénteki folyamán a piros riasztás kiadására is.

Fotó: met.hu

Szombaton napközben a Dunától keletre elszórtan számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Az intenzívebb gócokat viharos széllökés (~60-70 kilométer/óra), felhőszakadás (lokálisan >20-30 milliméter), illetve jégeső (~1-2 centiméter) is kísérheti.

Pénteken még főként a középső országrészben és a déli megyékben alakulhat 27 fok felett a középhőmérséklet, máshol 25 fok közeli értékek lehetnek, majd a hidegfront hatására holnaptól már országszerte megszűnnek a magas középhőmérsékleti értékek.