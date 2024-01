Az átadón Nagy István emlékeztetett: 2021-ben a kormány meghirdette a mezőgazdasági és élelmiszeripari fejlesztési programját a vidékfejlesztési program keretében, mely kiemelt figyelmet fordít az állattartó gazdaságokra, köztük a baromfitartókra. A baromfiágazatban több mint 400 kérelmet támogatott a kormány összesen csaknem 180 milliárd forinttal – részletezte a miniszter. Hozzátette, 2020-ban megjelent egy pályázati felhívás az állattartó telepek fejlesztésének támogatására is, amelynek keretében összesen több mint 400 milliárd forint támogatás érkezett a vállalkozókhoz. E pályázatnak lett nyertese a Bács-Tak csoport is, amely 2,4 milliárd forint támogatást kapott, a most átadott beruházás felét finanszírozták a támogatásból..

– A magyar mezőgazdaság megújításának a pillanatában vagyunk, a gazdák éljenek bátran a pályázati lehetőségekkel – hangsúlyozta a miniszter, majd hozzátette: 2027-ig még csaknem 2900 milliárd forintnyi forrás áll rendelkezésre, a 600 milliárd forintos uniós vidékfejlesztési támogatást a magyar kormány további 2300 milliárd forinttal egészíti ki.

Húsz darab 1500 négyzetméteres ólat hoztak létre a víziszárnyas nevelő telepen

Fotó: Bányai Gábor Facebook-oldala

Bányai Gábor, a térség fideszes országgyűlési képviselője, területfejlesztési kormánybiztos úgy fogalmazott, hogy az agrárszakemberek a világ egyik legfontosabb ügyét képviselik: egészséges élelmiszert teremtenek elő. Hozzátette: szükség van az ilyen cégekre, mindig kell új célokat és fejlesztési lehetőségeket keresni. A kormánynak lesz arra forrása, hogy a magyar gazdaság bármelyik részét fejlessze – szögezte le a kormánybiztos.

Kiss István, a Bács-Tak cégcsoport vezetője elmondta, a beruházással húsz darab 1500 négyzetméteres ólat hoztak létre a telepen. 2024-ben terveik összesen 12 millió víziszárnyast fognak tartani a cég telephelyein – tette hozzá.

Közel 30 ezer tonna pecsenyekcsát és húslibát dolgoznak fel A Bács-Tak Magyarország egyik vezető víziszárnyas-tenyésztő, előállító és értékesítő cégcsoportja, mely zárt, vertikális integrációban dolgozik. Ez azt jelenti, hogy a keverék takarmánygyártástól a baromfinevelésen és feldolgozáson keresztül, az értékesítésig mindent a csoporthoz tartozó cégek végeznek. A cégcsoport tevékenységét Dél-Magyarországon végzi összesen 17 telephelyen, illetve időszaktól függően mintegy 50-100 bérnevelővel áll szerződéses kapcsolatban. Összesen csaknem 500 munkavállalója van, és időszaktól függően 150-200 fő kölcsönzött munkaerőt is alkalmaz. A csoport évente közel 30 ezer tonna pecsenyekacsát és húslibát dolgoz fel, illetve értékesít, melynek közel kétharmada exportra, azon belül Nyugat-Európába kerül. A csoport jelenlegi formájában 2007-óta működik. A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a cégcsoport 2022-es nettó árbevétele meghaladta a 20 milliárd forintot, csakúgy mint 2021-ben. A társaság adózott eredménye 2022-ben 1,74 milliárd forint volt, míg 2021-ben 1,97 milliárd forint.