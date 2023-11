– Véget ért a fűszerpaprika betakarítása. Sőt, a leszárítás is befejeződött, minden nyerstermék a raktárakban van. Mivel az elmúlt évben ötven forinttal magasabb felvásárlási árat ígértünk, ami így lett kereken 300 forint az első osztályú bepirosodott fűszerpaprika esetében, a termelők hiánytalanul leszállították a szerződött mennyiséget. A tavalyinál jóval kedvezőbb időjárási viszonyok, a sok napfény, a kellő mennyiségű csapadék, és hogy szinte valamennyi paprikaföldet öntöztek, az elmúlt évinél jobb minőségű és nagyobb mennyiségű termést eredményezett. Ez az ország összes olyan, mintegy ezer hektárnyi paprika vetésterületére igaz, amelyen paprikaőrlemény gyártásához termesztettek fűszerpaprikát – mondta el Németh József, a Kalocsai Fűszerpaprika Zrt. vezérigazgatója, aki hozzátette: vannak még a paprikakrém gyártására termesztett fűszerpaprikák, amelyek körülbelül kétharmada a Kalocsai Fűszerpaprika Zrt. és a sükösdi Házi Piros Paprika Kft. integrálásában kerültek termeltetésre, felvásárlásra és betakarításra.

– Örömmel mondhatom, jó minőségben, sikerrel, összesen mintegy közel 300 tonna fűszerpaprika betakarításával és felvásárlásával zárult a 2023-as esztendő – jelentette ki Németh József.

– Ez a mennyiség elegendő a 2012 óta eredetvédett kalocsai fűszerpaprika-őrlemény előállításához?

– Ahhoz, hogy az eredetvédett paprikákat a csak rá jellemző minőségben forgalomba hozzuk, valamint a nem kalocsai tájkörzetű, de Kalocsán előállított paprikákat is szabályszerűen értékesítsük, ez a mennyiség elegendő. Viszont a teljes termékpalettánkhoz jelentős mennyiségű importra szorulunk. Körülbelül 200-250 tonnát importálunk már évek óta Szerbiából, a Vajdaságból, amely tulajdonképpen a szegedi tájkörzet egy meghosszabbított része, és teljesen hasonló minőségű, mint a kalocsai paprika. Azonban még ez sem elegendő, hiszen a cégcsoport mintegy 1200-1500 tonna paprikát hoz forgalomba, kétharmadát csomagoltan, egyharmadát pedig zsákosan. Mindebből látszik, hogy importra szorulunk, elsősorban Spanyolországból. Hangsúlyozom, minden esetben betartjuk az EU szabályozásnál szigorúbb magyar szabályokat, maximálisan biztosítjuk a nyomon követést. A termék csomagolásán látható feliratban szerepeltetjük az összetétel megjelölését, de egyéb vonatkozásokban is az adott árucikk készítésének és forgalmazásának minden pillanatában megfelelünk az egyébiránt nagyon szigorú magyar szabályozásnak.

Németh József, a Kalocsai Fűszerpaprika Zrt. vezérigazgatója

Fotó: Zsiga Ferenc

– A cégük nem csak a paprikájáról, de a fűszerpaprika-keverékeiről, savanyúságairól, ezek mellett a ketchupjáról, mustárjáról, majonézéről is ismert. Ezen a területen milyen eredményeket érnek el?

– Őszintén szólva, ebben már nem nagyon jeleskedünk. Sajnos a savanyúság kínálat a magyarországi áruházláncok polcain zsugorodik, azokról egyre kevesebb terméket lehet a hozzánk hasonló nagyüzemektől megvásárolni. Ennek egyik oka, amivel mi, a családunk részére vásárlók is találkozunk, hogy a nagy áruházláncok megaüzleteiben vecsési és egyéb savanyúságokat forgalmaznak. Továbbá akik például uborkát gyártanak, az uborkát Indiából, innen-onnan importálják, ezzel egészítik ki, illetve bővítik a magyar kínálatot. Ebben mi kevesek vagyunk, már csak mindössze 100 millió forint körüli értékben adunk el alapvetően még uborkát, amelyet nyers uborkaként vásárolunk fel például Nyíregyháza térségéből. Továbbá feldolgozva, savanyítva eladunk még almapaprikát, vegyes vágottat, vegyes darabost, ami nagyon jó minőségű. Valamennyi céklát is értékesítünk, de sajnos keveset, mert ahogy mondtam, ez a piac érezhetően zsugorodik. Erre már nem szabad alapozni, más dolgokat kell helyette keresni. Ez nem könnyű, hiszen egy meglévő savanyúsággyártó kapacitással nem lehet mást készíteni. Kalocsán még gyártunk ketchupot, mustárt, majonézt, de ebben is nagy a konkurencia. Ám mivel a minőségünk kiváló, részsikereket még ezen a piacon is elérünk.

A nyers fűszerpaprika betakarításakor mi is elteszünk sóval és egyebekkel tartósított alapanyagot, és ebből zömmel hordós, illetve vödrös termékeket állítunk elő.

Sajnos a konkurencia miatt a tubusos kiszerelés a kalocsai darált erős, a paprikakrém, a gulyáskrém esetében beszűkült, ebben az üzletágban azok győznek, akik jelentős reklámmal tudják eladni a termékeiket. Ezzel nehezen tudunk versenyezni, nekünk megmarad az, hogy hordóban, vödörben értékesítjük az ilyen termékeinket hazai gasztro-, illetve külföldi olyan cégeknek, amelyek erre tartanak igényt. Nekünk ezzel kell megelégednünk, de azért ez is jelent egyfajta forgalmat, és stabil munkát biztosít az itt dolgozó 140 embernek már hosszú évek óta.

– A cég vezérigazgatójaként mit tud mondani a befektetőinek és az itt dolgozóknak?

– A Kalocsai Fűszerpaprika Zrt. helyzete stabil, semmilyen probléma nincs, az elmúlt években elért mintegy 100 milliós eredményszint az idei évben is meg lesz. Mégpedig úgy, hogy a városi önkormányzat mintegy 30 százalékkal megemelte az építményadót, ami a kalocsai telephely esetében úgy 17-19 millió forintot jelent évente, ezzel az összeggel Kalocsa város legnagyobb építményadó befizetői vagyunk. Innen üzenem azoknak, akik az önkormányzat nemrégiben megtartott vállalkozói fórumán nem láttak: természetesen nem valamiféle dacból nem mentem el, hanem más fontos elfoglaltságom miatt, hiszen kalocsai cég vezetőjeként számomra is fontos a város fejlődése, jelene és jövője, ebben kifejezetten érdekeltek vagyunk.

–A zrt. arról is híres, hogy hagyományosan számos tengerentúli piaca is van. Ezek az export célországok megmaradtak?

– Zömmel az Európai Unió közösségén belül exportálunk, amely ilyenformán nem a klasszikus értelemben vett export, hiszen a környező országok kevés kivétellel EU tagok. Közösségen kívül exportálunk még Svájcba, Ausztráliába, Japánba, egy kisebb mennyiséget, különösen paprikakrémeket Oroszország melletti országokba. Feltételezzük, hogy ezeket a termékeinket onnan viszik be az embargóval sújtott Oroszországba. Export szempontjából igazából ezek a fő külföldi stratégiai pontjaink, természetesen hangsúlyosan továbbra is az összes EU tagállam, ide értve az ebből a körből kikerült Angliát is.

– Az idei gazdasági év lassan lezárul, lehet már tudni, hogy jövőre milyen felvásárlási árak várhatók?

– Ezt egyelőre korai lenne megmondani, hiszen minden év februárjában leülünk a termelőkkel, és ezen a nagy összejövetelen közösen alakítjuk ki az adott évre érvényes felvásárlási árat. Ezeken a találkozókon többnyire rendre a régi partnereinkkel találkozunk, akikkel még mindig konstruktív tárgyalások mellett, egymás nehézségeit figyelembe véve, konszenzusos alapon egyeztünk meg a felvásárlási árban. Remélem, jövőre sem lesz ez másként!