Az Agrikon KAM Kft. jogelődjei régóta meghatározó szerepet töltetnek be a település életében, hiszen a kiskunmajsai telephely 70 éve létesült gépállomásként, majd átalakult gépjavító állomássá és mintegy 60 éve gyárt vezetőfülkéket. Mindezekről a mérföldkövekről is szólt Hugyecz Pál, aki az 1993-as privatizáció óta a kft. ügyvezető elnöke.

Hugyecz Pál, az 1993-as privatizáció óta a kft. ügyvezető elnöke

Fotó: Tapodi Kálmán

– A vezetőfülke-gyártás Csepel teherautó vezetőfülkék gyártásával kezdődött Ikarus kooperációban. Majd az 1970-es évek elején kezdődött el a Claas céggel a kombájn vezetőfülkék gyártása, majd ez bővült a kombájnokhoz szükséges einzugskanalak gyártásával és a Claas traktorfülkék gyártásával. Ötven év alatt 300 ezer vezetőfülkét gyártottunk a Claas cég részére, különböző kiszereltségű fokozatokban – mondta el Hugyecz Pál, aki arról is beszélt, hogy neki, mint első számú vezetőnek módja volt a szocializmus időszakában 30 évig vezetni a céget és napra pontosan csütörtökön múlt harminc éve, hogy nemcsak ügyvezető elnökként, hanem mint egyik főtulajdonosként irányítja a vállalkozást.

– Az elmúlt 60 évben nagyon sok pozitív dolgon mentünk át és sok negatív dolgon. Különösen jelentős fordulat volt Magyarországon a 1989-es rendszerváltás, majd az 1993-as privatizáció. Igen komoly gond volt a 2008-as világválság átvészelése, több apróbb válság, a Covid-időszak és a jelenlegi részlegesen bizonytalan időszak átvészelése, a stabilitás megőrzése – emlékeztetett a 86 éves cégvezető, aki hangsúlyozta: az Agrikon stratégiája a négy lábon állás volt, aminek az első lába volt a kombájnfülkék gyártása, második lába a traktorfülkék gyártása, a harmadik lába az útépítőgépek gyártása és ebben az évben megvalósult a negyedik lába, a targoncafülkék gyártása a Jungheinrich céggel.

– Az egylábú székről nagyon könnyű leesni, a kétlábúról is, a három lábúról már nehezebb, de a stabil az a négylábú szék

– fogalmazott Hugyecz Pál, akinek munkáját az idei évben Bács-Kiskun Vármegye Gazdaságáért-díjjal ismerte el a vármegye önkormányzata.

A köszöntő során elhangzott, hogy a majsai cég jelentős szerepet tölt be az európai piacon, de jelen vannak Amerikában is. Idén az Agrikonban elkészül az 500 ezredik vezetőfülke és a terveik szerint az évenkénti 35 ezer különböző vezetőfülke gyártását évi tízezer darabbal növelik.

– A versenyszférában megmaradni nem könnyű, ez csak nagyon kemény, innovatív munkával lehet biztosítani, de nekünk ez a feladatunk. Reális célnak ítélem meg, hogy elérjük vagy meghaladjuk az évenkénti 45 ezer fülkedarabszámot – vázolta a következő öt év terveit az ügyvezető elnök, aki hozzátette: a humánerőforrás bővülésének lehetősége megvan, az épületek részleges átalakításokkal ezen megnövekedett feladat ellátására alkalmasak, a az új gépberuházásokra az anyagi források rendelkezésre állnak.

A város vezetése és a Claas is megköszönte a több évtizedes munkát

Az ünnepségen Georg Everwin, a Claas beszerzési alelnöke mondott köszönetet az ötvenéves együttműködésért és német cégcsoport részére legyártott 300 ezer vezetőfülkéért. A két cég kapcsolatát az ünnepség végén egy emlékfa ültetésével is megerősítették. Kiskunmajsa városa nevében Serbán György alpolgármester köszönte meg, hogy a cég ilyen hosszú ideje része a település életének. A jól és sikeresen működő vállalkozás a legnehezebb időszakokat is átvészelte, miközben a válságok idején sok helybélinek biztosítottak munkát. A vendégek az ünnepség során bepillantást nyertek a helyi folklóréletbe a Mayossa Hagyományőrző Egyesület táncosai és a Mayossa Banda jóvoltából. A jubileumi ünnepség gyárlátogatással ért véget, melynek során Hugyecz Márk koordinációs igazgató mutatta be a gyártási folyamatokat.