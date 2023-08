Varga Szabolcs feleségével, Vargáné Topor Erika kertészmérnökkel először önellátásra berendezkedve saját élelmiszereiket akarták csak megtermelni. Majd teltek az évek, és egyre többen kértek a háztáji finomságaikból családon belül, és már a barátok is, így az évek során őstermelőkből egy dinamikusan, folyamatosan bővülő nagy családi gazdaság lettek.

− A megszámlálhatatlanul sok gyümölcsfa és a több ezer zöldségpalánta mellett a saját fűszereinket is megtermeljük és rengeteg egzotikus zöldséggel, gyümölccsel és fűszerrel kísérletezünk. A vármegye legfajgazdagabb fűszerfajtagyűjteménye van kertészetünk bemutatókertjében, ahol számos fenntarthatósági, ökológiai kísérlet is zajlik az aktív termelés mellett. A közel 40 fajta szósz, lekvár, fűszerkeverék és chilitermék egy része limitált kiadású vagy szezonálisan elérhető. Ilyen a tökmagos melegszendvicskrém, de például a chiliszószok, a lekvárok egy része és a szószok jó része is egész évben elérhető vásárlóink számára, mert ezekhez elegendő alapanyagot tudunk megtermelni és betakarítani.

Termékeinkre igaz, hogy az van benne, ami az összetevőknél rá van írva: tiszta alapanyagokból készülő zöldség, gyümölcs és fűszer kerül bele egytől-egyig, hiszen készítményeinket mi magunk is fogyasztjuk

− hangsúlyozta Varga Szabolcstól.

Ebben a családban a férj és a feleség is agrárdiplomával rendelkezik. Az agrárium azonban rendkívül gyors léptekkel fejlődik, nem lehet egyszerű tartani a lépést.

− Hisszük, hogy a fenntartható fejlődés és tanulás az alapja a sikernek. A magas minőség alapkövetelmény számunkra, szeretjük az elégedett vevői mosolyokat, a rengeteg kedves szót és a sok visszajárót, lassan már barátot. Ahhoz, hogy mindig tökéletes terméket állítsunk elő, képezzük magunkat. Tanulunk, tesztelünk ízeket, recepteket, és csak és kizárólag a saját mércénk szerint tökéletes receptet dobjuk piacra. Számunkra és a partnereink számára is egyfajta garanciát jelent, hogy tagja vagyunk a Homokhátsági Gazdák Kamra-Túra Egyesületének és a Homokhátsági Védjegy alá tartozunk. Szakmai szervezetekkel működünk együtt, tagja vagyunk továbbá a Bács-Kiskun megyei Agrárinnovációs Csoportnak. Tanítunk start up-okat a NAK-TechLab-on keresztül, de képzésekre hívnak minket az Agrárkamarához is. Negyvenes éveinkben járva a Nemzeti Agrárkamara Bács-Kiskun Vármegyei Fiatal Gazdálkodók Osztályának tagjai vagyunk, mely mellett szintén munkánkkal növeljük a vidékre költöző fiatalok kedvét, szakmailag segítjük őket az innovatív technológiák kitanulásában − mondta Varga Szabolcs.

A folyamatos fejlődésnek meg is van az eredménye, a legrangosabb díj elnyerése előtt is több elismerésben részesültek termékeik.

A teljesség igénye nélkül: 2018 tavaszán a II. Nemzeti Lekvár- és Szörpversenyen diólekváruk ezüstérmet nyert, melyre nagyon büszkék. Nemzetközi Bor- és Lekvárversenyen is kimagaslóan szerepeltek, két nagy aranyérem és több ezüstérem lett az eredményük, melyek még nagyobb lendületet adtak számukra. − Jelenleg mind az általunk készített 10 lekvárkülönlegességünk érmet nyert a nemzetközi versenyeken − tudtuk meg Varga Szabolcstól.

A világon mindössze három termék kapott ilyen minősítést

A Gourmet & Delicious Manufaktúra – mely a termékek előállítását, a márkanév használatát tekintve is a Varga Szabolcs Őstermelők Családi Gazdaságának tulajdona – nevében idén februárban küldtek mintát a nemzetközi megméretésre. A Guild of Fine Food által szervezett, több mint 25 éve indult Great Taste Awards a világ egyik legnagyobb gasztronómiai versenye, melyre 2023-ban 14 195 terméket neveztek be. A séfekből, forgalmazókból, étterem-tulajdonosokból, ételkritikusokból és szakírókból álló, idén 800 fős zsűri ezek közül mindössze néhány száz terméknek ítéli oda a legmagasabb háromcsillagos elismerést.

A Gourmet & Delicious Manufaktúra díjat nyert a 2023-as Great Taste Awards-on

Fotó: Beküldött fotó

− Augusztus elején érkezett meg az értesítés, hogy az összesen elnyerhető 3 aranycsillagból egy aranycsillagot nyertünk el a versenyen a Karibi hot szósz termékünkkel, mely egy lime-os mézes-mustár chili − mondta Varga Szabolcs. Talán érdemes szó szerint idézni a zsűri angol nyelvről fordított értékelését: „Az ízprofil kiegyensúlyozott volt, és pácként vagy sonkabevonatként szép lenne. Vonzó megjelenésű, édes aromájú mártás. A mártás egyenletes konzisztenciája és kellemes fényessége van. A méz és a mustár kiegyensúlyozott.”

Az öröm után rögtön meg is rendelték a hivatalos matricákat is a kitüntető csillaggal, és már lelkesen ragasztgatják a Karibi szószokra.

Aki pedig személyesen is megtekintené a gazdaságot a gourmetanddelicious.hu oldalon előre meghirdetett nyílt napjaikon szakvezetés mellett megteheti.