Hűvös levegő és túl sok csapadék érte a dinnyeföldeket a palántázás idején. Kártékony napok következtek. A homokhátság számos gazdaságában a növények képtelenek voltak gyökeret ereszteni. Fejlődésre képtelenné válva elpusztították őket a gombabetegségek. A dinnyések újakat ültettek. Főleg ez a magyarázata annak, hogy más évekhez képest idén szokatlanul sokáig vártak a piacokon a görögdinnyére.

− Úgy tűnik, a dinnyének a nyár is a mostohája. Amikor az ültetvényekre szakadt a hőség, az indák sorra rúgták el öklömnyi termésüket. Nálunk állandóan ment alájuk a víz a csepegtető szalagokból, hűtöttük a gyökereiket, de kevés eredménnyel. Azt hiszem, a termésveszteség érzékelhető lesz a piacon, kisebb lesz a felhozatal. Főleg az úgynevezett szabad gyökerű dinnyék szenvedték meg az időjárás viszontagságait, ezért a kisgazdaságokban egyre inkább átváltanak az oltottak termesztésére. Gyökereik erősebbek, jobban elviselik a kedvezőtlen légköri változásokat − magyarázta Fábián Ferenc őstermelő a nagykőrösi hetipiacon.

A Szentkirályon gazdálkodó dinnyést a közelebbi Bács-Kiskun vármegyei falvak és Nagykőrös hetipiacain régóta ismerik. A Magyar Közútnál dolgozik főállásban, e mellett évtizedek óta termeszti a dinnyét Kossuth majori tanyáján.

− Közben minden évben emlegetem, hogy abba kellene hagyni, a munka sok vele, egyre több kárt tesz benne a tavasz meg a nyár.

Persze, sosem gondoltam én ezt komolyan. Megtanultam a termesztés fortélyait, sajnálnám a tapasztalatokat kihasználatlanul hagyni, és biztosan rosszul érezném magam, ha nem járhatnák a dinnyepiacra. Pedig a főállás is jócskán leköt, ha ott vége a munkának, sietek a dinnyeföldre. Fiunk, lányunk családja is dinnyézik, sőt még 10 hektár paradicsommal és ugyanannyi krumplival is dolgoznak gazdaságukban − beszélt az otthoni világról Fábián Ferenc.

A dinnye idén nyári forgalmával kapcsolatban a piacokat, vásárlókat jól ismerő Fábián házaspár sem bocsátkozik találgatásokba. A 2023-as év a dinnye esetében is nagyon különbözik az előzőktől.

− Az általános drágulás minket is nyomaszt. Két hektáron termesztünk, pontos számaim nincsenek, de a költségünk jóval meghaladja az 1 millió forintot.

Annak arányában a piaci árak is emelkedtek. Induláskor 500 forintért mérjük kilóját. Olcsóbbak vagyunk, mint a kereskedők, de nekünk muszáj alább adni. Folyamatosan érik, nem hagyhatjuk tönkre menni. Nagyobb részt régi ismerős viszonteladóknak adjuk el kint a tanyán, a többit a kis piactereken mérjük ki, együtt a feleségemmel.

Bács-Kiskun vármegyében zömmel a kisgazdaságokban foglalkoznak a dinnyével. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint sok éves átlagban 8-10 ezer tonna terem belőle a térségben. Ez a hozam átlagos a vármegyék összehasonlításában. Akik évtizedek óta dolgoznak az ágazatban úgy, mint Fábiánék, csak azért tudtak talpon maradni, mert mindig a legjobb minőségű termést produkálták.

− Rendszeresen kísérletezünk az újabb fajtákkal, a termesztés, fogyasztás szempontjából legjobbakat szelektáljuk. Nagyon lényeges a szedés időzítése, éretlen dinnye nem kerülhet eladásra. Hiába magyaráznám, mikor szabad leszedni az indáról, ahhoz sok-sok év tapasztalat kell. Mi egészen pontosan 31 éve termesztjük. Ez olyan nagy szám, hogy ennyit gombócból is sok volna az embernek egy ültében megenni − jellemezte életüket Fábián Ferenc.