Emlékeztetett: a Covid-hely­zet, majd a háborús inflációs körülmények, az elhibázott brüsszeli szankciós döntések nehéz helyzetbe hozták az európai gazdaságot, ami nehéz helyzetet teremtett Magyarországon is.

– Nehéz hurrá hangulatban beszélni a fejlesztésekről, hiszen a saját bőrünkön érezhetjük az elhibázott brüsszeli szankciók hatásait.

A legtöbb előrejelzés szerint a brüsszeli döntések válságba taszíthatják az európai gazdaságot. Ezért Magyarországon továbbra is azért dolgozunk, hogy helyes gazdaságpolitikával ellensúlyozzuk a káros nemzetközi hatásokat, és megvédjük a hazai gazdaságot a visszaeséstől. Nekünk helyben is ezért kell dolgoznunk, hozzá kell tennünk a saját munkánkat a folyamatban lévő beruházások hozzáértő, gondos és pontos menedzselésével, ahogy az Bácsalmáson is történik – fogalmazott a vármegyei közgyűlés alelnöke.

Hozzátette: Bács-Kiskun vár­megye az első helyen áll a vármegyék sorában országosan a TOP-projektek zá­ró­elszámolásának 75 százalékos arányával. – Ez mutatja azt a minőségi munkát, amit elvégeznek a települési önkormányzatok. Mindeközben elkezdődtek a TOP Plusz pályázatok is, összesen 114 projekt áll vállalkozási szerződés megkötése előtt, kilenc esetben pedig már szerződést is kötöttek, ezek a projektek 29 milliárd forintot fednek le összesen. Elmondható, hogy a TOP és a TOP Pluszban is nagyon jól áll Bács-Kiskun vármegye időarányosan – fejtette ki Vedelek Norbert.