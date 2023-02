– A beruházást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (GINOP) elnyert több mint 200 millió forint európai uniós támogatással valósult meg – közölte Molnár Csaba a cég ügyvezetője. A fejlesztés során a pusztaszeri telephelyen megépült egy 836 négyzetméteres üzemcsarnok, amely részben a termelési, részben pedig a raktározási kapacitást bővíti. Elkészült továbbá egy hídmérleg, amely 18 méter hosszú, ezáltal gyorsult az áru átadás-átvétele, pontos és hiteles méréssel.

Mélykútra egy optikai válogató berendezést szereztek be, amelyhez korszerű fémkiválasztó egységet is vásároltak, hogy az ott előállított termék minősége a lehető legmagasabb legyen. A pusztaszerihez hasonló robotizált polcrendszert is telepítettek. Mindkét telephelyre vásároltak továbbá új elektromos targoncákat és konténerbillentőket.

Az ügyvezető elmondta: a 2001-ben alapított cégük mélykúti, pusztaszeri és szajoli telephelyéről évente több mint háromezer tonna szárított fűszert, zöldséget és gyümölcsöt szállít belföldi és nemzetközi partnereinek. A feldolgozott termékek húzó terméke a borsó, a petrezselyemlevél, a kapor, a fűszerpaprika és a spenót, de feldolgoznak édes burgonyát, céklát, tormát és brokkolit is kisebb mennyiségben. – A korszerűsítésekkel és bővítésekkel a következő három évben évi 10-15 százalékos árbevétel-növekedésre számítanak - tette hozzá a nemzeti hírügynökségnek nyilatkozó ügyvezető.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a jelenleg 148 embert foglalkoztató HFI Kft. értékesítésből származó nettó árbevétele 2020-ban 3,4 milliárd forint, míg 2021-ben mintegy 4,2 milliárd forint volt. A társaság árbevételének több mint 90 százaléka származik exportértékesítésből. Termékeit a cég Németországon, Hollandián és Olaszországon kívül az Amerikai Egyesült Államokba, Kanadába, Ausztráliába és Japánba szállítja, több mint 25 országban van jelen a Magyarországon előállított termékekkel.