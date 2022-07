Míg a régi öregek idején a 8–10 méter mély kútban mindig volt víz, addig ma már 30–40 méteres mélységben csak homok található. Azaz sokkal mélyebbre kellene lefúrni, az meg egy kisebb vagyonba kerül. Filus Péter az mondta, hogy a kutak vízmagasságát részben a Duna és a Tisza befolyásolja. Kecel–Tázlár környékén van az a határ, ameddig a Tiszának jelentős a hatása, de a folyam most igen alacsony, a kutakban emiatt nincs víz. Lehetne öntözni is, mivel a környéken folyik el a Duna-völgyi-főcsatorna (DVCS). A szocializmusban a Kiskőrösi Állami Gazdaság földjei Kecel környékéig lenyúltak, s ott több száz hektárt locsoltak a Duna vizével. Azaz egykor működött a rendszer, ennek ma már csak az emlékezete maradt meg, illetve a tudat, hogyha van állami akarat, akkor az aszály ellen lehet öntözőművekkel tenni.

A DVCS-ből át lehetne emelni a keceli Bogárzó patakba is vizet, igaz, ehhez kellene néhány átemelő rendszer, de biztosan javítana a vízellátás helyzetén. Legalább ezt meg lehetne tenni, mondta végül Herczeg Imre.

Ha a jövedelmezőség csökken, leértékelődnek a földek

Hogy mit is lehetne tenni? A gazdák szerint az egykor működő csatornarendszereket fel kellene újítani. A gond az, hogy azok egy része be lett szántva, és elgazosodott. A csapadékvizet vissza kellene tartani megfelelő tározókban. Nagyon sok olyan terv készült már, amely a kérdés megoldása érdekében született, valódi, érzékelhető lépések azonban nem történtek az ügyben.

Most már nem a 24. órában vagyunk, azon túllépett annak a bizonyos órának a mutatója. Tavaly is volt aszály, az idén is van.

Ha a mezőgazdasági termelés jövedelmezőképessége csökken, akkor az leértékeli a földek árát, a gazdaságok eszközeinek az értékét, sőt a városi lakosság ingatlanjainak az értéke is zuhanni fog. De ha nem kell az ültetvények terméke, akkor mit lehet tenni? A sivatagi jellegű futóhomokot meg kell fogni. Lehet fát ültetni, de az 30 évig nem ad tűzifának megfelelő alapanyagot. Ráadásul a fával is vigyázni kell, mivel úgy viselkedik, mint egy szivattyú. Kiszívja a földből a nedvességet. Ezzel szemben a mezőgazdasági kultúrák minden évben hoznak termést, melyet a lakosság elfogyaszthat. Ez a termék-előállítási folyamat lesz nehezebb évről évre – mondták a gazdák.