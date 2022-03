A rendezvényen dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester elmondta, hogy éppen az elmúlt tíz évben erősödött meg a megyeszékhely szerepe az országban, amikor a Daimler gyár elindította a termelését. Az ismert nagyvállalat sok más céget késztetett letelepedésre. Nem csak a város nyitottsága, elhelyezkedése, hanem az itt működő Neumann János Egyetem is segíti a település fejlődését, a vállalkozások beköltözését.

A projekt indításán dr. György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára elmondta, hogy ez a beruházás része annak a folyamatnak, amelyet a kormány még a covid válság idején kezdeményezett. Támogatásokat azok a cégek igényelhettek, akik megígérték, hogy nem bocsátanak el dolgozókat, illetve beruházásokba fognak.

– A covid és az orosz-ukrán háború után jelentős fellendülésre lehet számítani. Aki készen áll, az kerül jó piaci pozícióba – fogalmazott az államtitkár. Hozzá tette azt is, hogy a korábbi nagy beszállítói láncok egy része 2020 után megtört, ezért sok nagyvállalat távol-keletről Európába hozza a termelését. Ebbe tudunk mi bekapcsolódni, ezért is fontosak az olyan beruházások, mint a felépítendő logisztikai központ. Dr. György László megjegyezte, hogy 10 éve senki sem bízott abban, hogy egymillió munkahelyet lehet ideahaza teremteni. Ez megtörtént, de úgy tűnik, hogy ez is kevés. Jelenleg ugyanis nagyon sok cég munkaerőhiánnyal küszködik. Majd végül megemlítette, hogy a kormány a Budapest–Belgrád vasútvonal mellett egy új vasútvonal kiépítésén is dolgozik, amely Kecskeméttől északra szeli ketté majd a térséget, kiváló lehetőséget biztosítva a logisztikai fejlesztésekre. Az államtitkár után dr. Várady Zoltán a Városi Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója és Székely Ádám igazgató írták alá a közös gazdasági megállapodást.