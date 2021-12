A kormány korábban sosem látott fejlesztéseket hajt végre a hazai közúthálózaton eddig példátlan ütemben. A közlekedésfejlesztési beruházások segítenek megalapozni az érintett térségek, települések gazdasági fejlődését, javítják a helyi életminőséget – fogalmazott az átadási ünnepségen Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára. Elmondta, kiemelt szakpolitikai törekvés a még csak kétsávos főutakon elérhető megyejogú városok bekötése a gyorsforgalmi hálózatba. A 2010 óta átadott beruházásoknak köszönhetően vált négysávos úton megközelíthetővé Eger, Salgótarján, Sopron, Szolnok, Szombathely és Veszprém. 2025-ig elkészül az M44-es összes szakasza, az évtized közepére így Békéscsabára is gyorsforgalmi úton utazhatunk majd. A fejlesztéssel az M44-es már három megyét kapcsol össze: Békés, Jász-Nagykun-Szolnok után már benyúlik Bács-Kiskun megyébe is – hangsúlyozta az államtitkár, aki szólt arról is, hogy a magyar kormány a kényelmes, gyors és biztonságos elérés feltételeinek megteremtésén dolgozik az ország minden részében. Így az M44-es megvalósítását teljes egészében hazai forrásból, a magyar költségvetésből finanszírozták. Az M44-es gyorsforgalmi út 125 kilométeres főpályáját és még majdnem 50 kilométer kapcsolódó közutat összesen mintegy 400 milliárd forintból építik meg 2025-re. Mosóczi László arról is beszélt, hogy Magyarország a gazdasági növekedésre alapozva a magyar emberek munkájának köszönhetően képessé vált arra, hogy önerejéből fejlessze a közlekedési infrastruktúrát. A 2010-ben még kevesebb mint 1300 kilométeres hazai gyorsforgalmi hálózat már 1900 kilométer fölé nőtt. 2009 óta minden évben száznál több kilométerrel gyarapították az autópályák és autóutak összes hosszát. 3600 milliárd forintos keretösszegű útprogram beruházásai közelebb visznek egy másik stratégiai célkitűzés valóra váltásához is. Feltett szándékunk, hogy mielőbb bármelyik hazai településről 30 percen belül elérhető legyen egy négysávos út. Ugyanakkor 6000 milliárd forintot szánunk a környezetbarát, enerigahatékony vasút korszerűsítésére – sorolta Mosóczi László.