Vajon tudjuk-e, mi az immunrendszer? Valami megfogható vagy olyan, mint a lélek; nem tudjuk pontosan, hol rejtőzik? – tette fel a kérdést az elején Horváth Lászlóné Terike, a Kecskeméti Gombász- és Gyógynövényklub vezetője.

A választ a vérben kell keresnünk – jelentette ki az előadó. Itt találhatók ugyanis a fehérvérsejtek, melyek az immunrendszer alapjai. Az immunrendszer hatékonysága sok különböző tényezőtől függ. Ezek közül az egyik legfontosabb a szervezet folyadék-ellátottsága.

A víz egyrészt oldószer, vagyis szükséges más anyagok felhasználásához, másrészt a folyadék biztosítja az anyagcsere gyorsaságát, a méreganyagok elszállítását és ürülését, illetve a különböző ingerület-kapcsolatok, ingerátvitelek minőségét.

A folyadék-bevitel mellett a kiegyensúlyozott táplálkozás is segíti az immunrendszer működését és egyensúlyban tartását. Ennek lényege, hogy a szervezetbe megfelelő arányban jussanak alap- és védőtápanyagok, úgymint vitaminok és ásványi anyagok. Az immunrendszert azonban nemcsak a vérben keringő fehérvérsejtek alkotják, hanem vannak olyan szerveink, amelyek kifejezetten a védekezést szolgálják. Ezek együttesét nyirokrendszernek nevezzük, amely nyirokszervekből és az őket összekötő nyirokerekből áll. A nyirokszervek közé tartozik a csontvelő, a csecsemőmirigy, a lép, a nyirokcsomók, a bőr és a nyálkahártyák. Az emésztőrendszer nyálkahártyájához tartozó immunszervek a mandulák és a féregnyúlvány is – hangzott el a rögtönzött biológiaórán.

Horváthné Terike ezt követően ismertette Kovács Sanyi bácsi (1932-2013), a kecskeméti füvesember életútját, melynek egyik nagyszerű gyümölcse annak a 22 gyógynövényből álló teakeveréknek a kidolgozása volt, mely kiválóan alkalmas a szervezet ellenállóképességének növelésére, az egészségi állapot javítására, a tumorsejtek gátlására.

– 2004-ben a Növény- és Talajvédelmi Szolgálatnál voltam állásban. Tüdőgyulladás után visszatértem dolgozni, de még csúnyán köhögtem. Kaptam Sanyi bácsitól egy csomag teakeveréket. Mivel jobban lettem tőle, ráadásul finom volt a tea, felkerestem otthonában. Látta, hogy érdekelnek a gyógynövények. Barátság alakult ki közöttünk. Megismertem a családját, akikkel ma is tartom a kapcsolatot. 2007 elején mondtam Sanyi bácsinak, jó lenne ezt a hatalmas tudást másoknak is átadni. Én akkoriban már egy gyógynövényklub megalapításán gondolkodtam. Neki köszönhetem, hogy elindult a Kecskeméti Gyógynövényklub 2007 szeptemberében, a mai Hírös Agórában. Ő tartotta az előadásokat, én mindig készültem. Egyszer azt mondta, most már megértem arra, hogy egyedül vigyem a klubot. Azóta is ott működünk. Havonta egyszer találkozunk.

Túrákat, kirándulásokat tartunk Kecskemét környékén és az ország főleg hegyvidékes területein

– mesélte Terike, majd részletesen is bemutatta Sanyi bácsi különleges teakeverékének összetevőit, melyek e gyógynövényekből állnak: akácvirág (30 gramm), apróbojtorján (40 gramm), aranyvesszővirág (40 gramm), bíbor kasvirág (30 gramm), bodzavirág (30 gramm), borókabogyó (30 gramm), borsmenta (20 gramm), cickafark (40 gramm), citromfű (20 gramm), csalán (30 gramm), csipkebogyó (40 gramm), édesgyökér (20 gramm), gyermekláncfűgyökér (30 gramm), homoktövis bogyó (30 gramm), kakukkfű (20 gramm), orvosi körömvirág (30 gramm), nagybojtorján/lapugyökér (20 gramm), lepketapló (20 gramm), máriatövis (30 gramm), orbáncfű (40 gramm), zsálya (30 gramm), zsurló (30 gramm).

1 evőkanál teakeveréket 1 liter 80 fokos vízben kell elkeverni, majd 10-15 percig állni hagyni. Szűrés után fogyasztható – naponta ½-1 liter.