Varga Eszter számára a sminkelés olyan hobbi, amiben igazán ki tud teljesedni. Boldogsággal, pozitív energiákkal tölti fel, amikor látja, hogy a hölgyek az általa készített smink hatására teljesen újjászületnek.

Eszter, mint a legtöbb kislány kamasz kora óta sminkeli magát. Gyorsan felismerte, hogy mi áll jól neki, jó érzékkel használta a smink adta lehetőségeket, amire barátnői, ismerősei is felfigyeltek. Így egyre többször kérték meg, hogy őket is fesse ki. Párja biztatására kezdett el komolyabban foglalkozni ezzel. A covid idején iratkozott be egy sminkiskolába, ahol a legprofibb szakemberektől tanulta a sminkkészítést. De nem elégszik meg a jelenlegi tudásával, folyamatosan képzi magát és szeretne bepillantást nyerni a fővárosi divatvilágba is.

Varga Eszter, sminkmester szerint fontos, hogy megismerje azt a hölgyet, akit éppen sminkel, mert akkor tud igazán hozzáillő sminket alkotni. Néhány jól feltett kérdés és őszinte válasz sokat segít abban, hogy milyen irányba induljak el. Fontos, hogy az elkészült smink ne egy álarc legyen, hanem a viselője valóban önmaga lehessen benne – fogalmazta meg Eszter, aki azt is megfigyelte, hogy mire a smink elkészül a hölgyek kisugárzása is megváltozik. Általában bezárkózva, félénken érkeznek és magabiztosan, sugárzóan távoznak. Nagyon jó látni ezeket az átalakulásokat – mesélte a sminkmester.

Esztertől azt is megtudtuk, hogy mindig van egy aktuális divat, amit persze igyekszik követni, de ez nem azt jelenti, hogy ettől nem lehet eltérni, hiszen mindenkinek más stílus áll jól. A médiában azt látjuk, hogy olyan egyformák a mai nők. Én, viszont szeretem mindenkiben meglátni az egyedit és azt hangsúlyozni. Próbálom minden hölgy esetében megtalálni azt a „fűszert” amitől igazán ragyogni fog.

Minden évben kihirdetik az év színét, idén a Peachy Fuzz fantázianévre hallgató szín lett, ami bársonyos lágy barack szín. Emellett a matt árnyalatot felváltja a fénylő arcbőr és a csillogó ajak, a szemöldök legyen természetes, a szempillaspirál pedig továbbra is kötelező – sorolta a szakember. Hozzátette, napjainkban a kevesebb több elve érvényesül a sminkelés területén is. Egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az arcápolásra, hiszen minél egészségesebb az arcbőr annál kevesebb sminkre van szükség.

Kiemelten figyelek arra, hogy meghatározzam milyen színtípusba tartoznak a hozzám érkező hölgyek. Mik azok a színcsoportok, melyek kiemelik, erősítik és összhangban vannak a tónusaikkal. Egy rosszul megválasztott szín ugyanis sokat öregíthet. A smink „vakolatnak” tűnhet, ahogy a köznyelvben mondjuk. Ezért nagyon fontos a megfelelő alapozó kiválasztása is. Az elterjed szokással ellentétben javaslom, hogy ne a kézfejünkön próbáljuk ki a krémet, helyette inkább a nyaknál tegyünk ezt. Az a jó alapozó, aminek színe beleolvad a bőrbe, és ha nem tér el az arcbőr és a nyak árnyalata.

A „láthatatlan” smink az igazi, amikor olyan jól sikerül, hogy észre sem lehet venni, csak a hölgy ragyogásából látszik, hogy a munkánk nem volt hiába való. A férjek visszajelzése számomra nagyon jól tükrözi ezt. Sokszor mondják, hogy nem is látszik, mégis milyen szép és vidám lett a párjuk.

A sminkmesteri hivatás bizalmi kapcsolatra épül, hiszen a hölgyek életük legnagyobb pillanataiban fordulnak profi sminkeshez. Végig kísérem az életük fontosabb eseményeit, kezdve a szalagozótól, a ballagáson, az esküvőn, a babaváró és családi fotózáson át. Törekszem arra, hogy a nálam töltött idő ne csak a sminkelésről szóljon. Sokat beszélgetünk, ez egyfajta lelki terápia is egyben. Ugyanakkor szívesen tanítom is a hölgyeket sminkelni. Megtanítom őket arra, hogy a hétköznapokban, hogyan tudnak elkészíteni egy gyors sminket, amivel eltüntethetik a szem körüli karikákat, ráncokat, ami által kiegyensúlyozottnak, harmonikusnak látszódnak – mondta Eszter, aki azt is elárulta, hogy nem csak ad, hanem kap is a hozzá érkező hölgyektől, hiszen rengeteg új kapcsolatot, barátságot köszönhet ennek a hobbinak.