A háromgyermekes anyuka elárulta, hogy az első várandóssága előtti súlya mindössze 55 kilogramm volt, ami később elérte csaknem a dupláját, vagyis 110 kilót. Andi megelégelte, hogy folyton nagyobb és nagyobb ruhákat vesz, hogy nem érzi jól magát a bőrében, és ezért a családja körében sem tudott már az lenni, aki korábban.

Ahogy sokan mások, ő sem volt időmilliomos, hiszen a három kisgyermeke mellett vezette a háztartást és a család jóléte érdekében két munkahelyen is helyt állt, de az akarata erősebbnek bizonyult a körülményeknél, ezért 2021-ben elhatározta, hogy visszaszerzi alakját.

– 2021 novemberében elmentem orvoshoz, de nem a túlsúllyal kapcsolatban, hanem van több másfajta betegségem is, köztük inzulinrezisztencia, PCOS, illetve van egy veleszületett genetikai rendellenességem, emiatt félévente járnom kell kontrollra. Ő egy új orvos volt, ugyanis a betegségem annyira ritka, hogy Magyarországon még csak tapogatóznak ezzel kapcsolatban. Ő csak azzal volt elfoglalva, hogy én milyen kövér vagyok, de ezt szó szerint mondta. Illetve az is elhangzott, hogy „Nem kellene annyit zabálni.”. Akkor teljesen sokk hatása alá kerültem. Én nem tudtam hány kiló vagyok, mert otthon nem álltam rá a mérlegre, de az orvos lemért, és 110 kilót mutatott a mérleg. Ekkor elkezdte taglalni, hogy jó lenne, ha nem híznék tovább, mert a betegségeim miatt soha nem fogok lefogyni. A lényeg, hogy a stílusa lesokkolt és nagyon rosszul érintett, de ironikusan úgymond neki köszönhetem, hogy elindultam.

Andi esetében is újévi fogadalomként indult a diéta, az életmódváltás, de az akaraterejének köszönhetően ez nem csak egy fellángolás volt.

– Teljesen megreformáltam az étkezésemet, de nem szedtem semmilyen csodabogyót vagy táplálékkiegészítőt, illetve kalóriadeficitben voltam végig. Ezenkívül elkezdtem rendszeresen sportolni, ami úgy nézett ki, hogy volt itthon egy szobabicikli, amit addig ruhafogasnak használtam. Az első alkalommal öt perc után majdnem leszédültem róla, de utána napról-napra elég gyorsan elértem az egy órát, amit később meg is tartottam és heti ötször egy órákat bicikliztem addig, amíg nagy volt a túlsúly és olvadtak le a kilók. Amint elértem a 70 kilót, elkezdtem futni is. Először csak sétáltam, aztán már simán le tudtam futni 5 kilométert. Július 15-re voltunk meghívva egy esküvőre, az is volt a kitűzött dátum, és elhatároztam, hogy addigra lefogyok, és elértem a 65 kilót.

Andi 6 hónap alatt érte el azt a célt, amire még az orvosa is azt állította, hogy lehetetlen. Mindezt úgy, hogy nem használt semmilyen szert, és kizárólag az akarata volt a fogyása titkos hozzávalója.

A saját sikere motiválta abban, hogy másoknak is segítsen, ezért ma már fitnesz-instruktorként és táplálkozási tanácsadóként dolgozik, és támogatja a hozzá hasonló nőket, anyukákat. Végül adott néhány tanácsot azoknak is, akik az új év alkalmával fogadták meg, hogy idén változtatnak az életükön:

– Az első és legfontosabb, hogy saját magukért csinálják, és ne más miatt. Ha ők elhatározták, hogy ezt szeretnék, akkor csak saját magukra és a saját testükre hallgassanak. Ezenkívül, ami a tipikus, vagy legalábbis nálam így volt, az az első három hét. Az első három hétben szokták feladni a legtöbben, mert akkor a szervezet még nem állt át az életmódváltásra. Fontos, hogy higgyék el, semmi csodaszerre és sztárdiétára nincs szükség, tényleg csak tiszta étkezésre és sportra, valamint megfelelő mennyiségű pihenésre is. Ha nem biztosak abban, mit és hogyan étkezzenek és sportoljanak, keressenek fel szakembereket.