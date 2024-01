A kiállított szakácskönyvekből látható most egy nagyon szép tárlata a kecskeméti Katona József Könyvtárban. A régi szakácskönyvekben számos farsangi fánk recept is olvasható.

Ács Imre mesterpedagógus, gasztrotanár, akinek több mint 500 régi szakácskönyve van

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Két szakácskönyvből mutatunk be most recepteket. A Ma szakácskönyve, illetve a Biri néni szakácskönyv – A magyar konyha legjobban összeállított szakácskönyve is a 20. század elején íródott, 1910 körül.

Farsangi fánk: hólyagos legyen

Hozzávalók: 38 dekagramm liszt, 4 dekagramm élesztő, 1 kanál cukorpor, 5 tojás, 7 dekagramm vaj, 8-9 kanál tej.

A lisztet meleg helyre tesszük, az élesztőt egy kanál cukorral és kevés liszttel, 4 kanál langyos tejjel elkeverjük kovásznak. A tál közepére, amelyben a fánk készül, tegyük a kovászt, köréje a 38 deka lisztet, melyből már előzőleg keveset elvettünk a kovásznak. Takarjuk be és állítsuk langyos helyre, míg a kovász megkel.

Öt tojássárgáját csipet sóval elkeverünk és a liszthez öntjük, továbbá adunk még hozzá 7 dekagramm frissen olvasztott vajat apránként és 4-5 kanál forralt és kihűlt tejet. Nagyon jól eldolgozzuk, míg hólyagos lesz és a kanáltól elválik. Akkor betakarva meleg helyen kelni hagyjuk. Ha megkelt, lisztezett deszkára borítjuk, ujjnyi vastagra kinyújtjuk és nagy fánkvágóval kivágjuk. Letakarjuk és kelni hagyjuk.

Forró zsírban kisütjük, először befödve, mikor az alsó fele piros, megfordítjuk, de akkor már befedni többet nem kell. Szitára szedjük, melybe előbb tiszta papírt tettünk, aztán tálra téve, forrón megcukrozzuk és lekvárt adunk melléje.

Egy másik recept: hideg zsírt is használjuk a farsangi fánkok kisütésekor

„5 és fél dekagramm vajat 6 dekagramm cukorral és 3 tojássárgájával fél órán át keverünk. Ezalatt 3 és fél dekagramm élesztőt egy deciliter tejben meghagyunk kelni. 4 dekagrammal vegyünk kevesebb lisztet, mint fél kilogrammot (azaz 46 dekagrammot). Adjuk a tésztához az élesztőt és 4 dekagramm langyos tejjel dolgozzuk ki jól, míg hólyagokat ver. Fél órán át letakarva hagyjuk kelni. Ha a tésztát kisodortuk, hajtsuk össze és úgy szaggassuk ki a lisztbe mártott szaggatóval. Sütés alatt a forró zsír közé tegyünk többször egy diónagyságú hideg zsírt, mert így a megmaradt zsír nem ég el és újból használható.”

Mutatunk még egy receptet

„38 dekagramm lisztet átszitálunk és meleg helyre tesszük, 2 lej áru élesztőt egy kanál törött cukorral, kevés liszttel elmorzsolunk és 4 kanál langyos tejjel gyenge kovászt keverünk. A tál közepére, amelyben a fánk készül, tegyük a kovászt, köréje pedig a 58 dekagrammnál (azaz a kovászhoz vett lisztet is számítva) kissé kevesebb lisztet. Takarjuk le és állítsuk langyos helyre, míg a kovász megkel.

5 tojássárgáját kevés sóval elhabarunk és a liszthez öntjük továbbá adunk még hozzá 7 dekagramm vajat apránként és 4-5 kanál forralt és kihűlt tejszínt. A tésztát kanállal jól kiverjük, míg csak hólyagokat nem ver, azután letakarjuk és meleg helyen kelesztjük.

Ha megkelt, vékonyra kisodorjuk és belisztezett fánkszaggatóval kiütjük. Kettőt-kettőt összeteszünk, ismét letakarjuk és kelni hagyjuk. Azután forró zsírban kisütjük, először befödjük a lábast, de ha már fordítjuk a fánkokat, nem kell többé befödni. Forrón tálaljuk, erősen meghintjük cukorral és barackbefőttet adunk hozzá.”