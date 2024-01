Határozottan ki lehet jelenteni, hogy a társasjátékok ismét virágkorukat élik, ami a digitális kütyük világában kimondottan üdítő élmény lehet. Szerencsére egyre több család és baráti társaság tér vissza a hagyományos, offline közös játékhoz, amit az is bizonyít, hogy a kecskeméti eseményeken is alkalomról-alkalomra egyre többen vesznek részt.

Idén szombaton tartották az első társasjátéknapot Kecskeméten, az alkalom pedig nem csak emiatt volt különleges, hanem azért is, mert a nap végén kisorsoltak egy játékot azok között, akik helyesen töltöttek ki egy játékszabályokkal kapcsolatos kérdőívet.

Az idei tervekről, célokról Nemes Mónika, az egyesület tagja mesélt bővebben:

Mire számíthatnak idén a játszani vágyók?

– Különlegességben gondolkodunk, de még nem teljesen kristályos az egész. Ami változás a tavalyi évhez képest, hogy felváltva vagyunk itt a Szórakaténuszban és a könyvtárban is. A könyvtárban csak négy-négy órákat voltunk tavaly, de most azokat is nyolcórás, teljes napira kihúzzuk – mesélt a változásokról Mónika.

– Jó lenne nyáron egy nagyobb rendezvény is. Gondolkodtunk egy piknik jellegű eseményen, ami már volt is egyszer tervben, de az eső akkor keresztül húzta, ezért majd valami nyári rendezvényt szeretnénk tartani – osztotta meg az egyesület terveit.

Még egy szuper hírrel készülnek a családoknak, hiszen a szombati játéksorsolás idén már hagyománnyá válik.