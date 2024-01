Barbara édesanyjáékhoz tartott hazafelé vonaton, amikor a fülkében egy hölgy feltűnően nézni kezdte. Korábban a vendéglátásban dolgozott, ezért azt gondolta, hogy onnan ismerik egymást. Egy idő után a nő elárulta az okot, hogy szerinte nagyon hasonlít Diana hercegnőre. Az eset után furcsa módon többen is felhívták a figyelmét a hasonlóságra, ezután döntötte el, hogy valamit lépnie kellene – írja a beol.hu.

Képli Barbara ismerősei segítségével több külföldi hasonmásügynökségnek is elküldte fényképeit, illetve önéletrajzát, amelyek alapján ki is választották, így ma már hivatalosan is Diana-hasonmás. Mindez feladatokat, felkéréseket hozhat majd számára, különböző rendezvényekre, jótékonysági programokra, születésnapokra, partikra invitálhatják meg. Felkérések esetén énekelni is szeretne, mivel a zene nagyon közel áll hozzá, amihez meg is van a képzettsége.

Képli Barbara zeneiskolát végzett, majd 2003-ban csatlakozott Kunszentmiklóson egy fúvós zenekarhoz. A Kék Hold együttessel számos fellépésük van ma is. A nagy távolság miatt gyulai otthonában gyakorol, képzi magát, bővíti repertoárját. Legközelebbi fellépésük január 27-én lesz, amikor egy nosztalgiabulit tartanak Kunszentmiklóson.