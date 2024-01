A különböző színek, anyagok és fazonok világában Bodri Mariann, kecskeméti varrónő már évek óta otthonosan mozog. Az ő segítségével összegyűjtöttünk mindent, amit csak érdemes tudni az idei báli viseletekről.

Összességében elmondható, hogy az utóbbi évekhez képest már sokkal visszafogottabbak és letisztultabbak az estélyik, akár mintájában, akár fazonjában tekintve is. Ami a fazont illeti, a hölgyek körében még mindig a mell alatt elvágott, laza hullámokban, vagy fodrokban zuhanó estélyi a legkedveltebb, ennek pedig egy nagyon egyszerű oka van: ápol és eltakar. Hangsúlyozza a mellet és elvonja a figyelmet a has, a derék körüli részről. Manapság a már egyébként is „hercegnős” fazont viszont nem fokozzák az abroncsok merevségével, helyette egy lószőr nevezetű hálós, kissé tartást adó anyaggal bővítik a ruhák alját.

Anyagok tekintetében még mindig közönségkedvenc a csipke és a tüll, sok esetben akár együtt is szívesen hordják a bálozók.

Évek óta divatosak a pasztellszínek, legyen szó téli vagy nyári eseményről. Mariann elárulta, hogy idén az év színe a Peach Fuzz fantázianevű színre esett, ami tulajdonképpen az őszibarack egy világosabb árnyalata, akár bársonyos baracknak is nevezhetjük. Mariann ezt az árnyalatot a sápadtabb bőrű hölgyeknek nem ajánlja, helyette viszont az idei szezonban is hatalmas divat a sötétzöld és a sötétkék különböző árnyalata.