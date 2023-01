Mint arról korábban mi is beszámoltunk, méltóképp ünnepelte Kiskőrös híres költőnk születésének évfordulóját. A december 31-i hangversenynek Miklósa Erika is vendége volt. Az opera-énekesnő Facebook-oldalán ennek apropóján kedvenc Petőfi-verséből is megosztott egy részletet követőivel.