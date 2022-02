Kókuszolajos hajpakolás

Hozzávalók

1 evőkanál kókuszolaj

1 evőkanál olívaolaj

1 evőkanál méz

(opcionálisan körömvirágolaj, ligetszépeolaj)

Elkészítés

A kókuszolajat és a mézet külön-külön melegítsük fel kicsit, hogy mindkettő folyékonyabb legyen. Ezt követően a mézhez lassanként csorgassuk hozzá a kókuszolajat, miközben folyamatosan keverjük. Amikor kész, adjuk hozzá az olívaolajat és opcionálisan a körömvirág- és ligetszépeolajat – ez utóbbiak gyulladáscsökkentő, hidratáló hatással bírnak.

A pakolást felkenhetjük száraz és nedves hajra egyaránt, a lényeg, hogy utána jól dunsztoljuk be a fejünket, azaz húzzunk rá egy zuhanysapkát és az egészet tekerjük be még egy vastag törölközővel is.

Ha nincs zuhanysapka otthon, fogjuk össze az olajos hajat kontyba a fejtetőn, majd hozzunk egy tekercs folpackot és azzal tekerjük körbe a hajunkat. Jöhet rá a törölköző, amely alatt - a jó melegben – magukba szívhatják a tincseink a tápláló olajakat. Minimum harminc percig hagyjuk fenn a pakolást – de lehet akár egy-két óra is -, majd alaposan mossunk hajat samponnal. Heti egyszer alkalmazva csodákat tesz a száraz, töredezett hajjal, na meg a viszkető fejbőrrel is.