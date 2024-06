A munkában is kiegészítik egymást

Ágnes és Imre tökéletesen kiegészítik egymást a munkájukban is. Míg Imre, vagyis Fanyuvasztó Ferdinánd 100-150 éves bontott faanyagból, hagyományos kézműves technikával rusztikus bútorokat gyárt, addig Ágnes a kimarad faanyagot használja fel festményeihez. Náluk semmilyen fadarab nem vész kárba, csak átalakul. Lesz belőlük festett állatfigura vagy falikép. Az öreg, szúette fadarabok különös hangulatot adnak Ágnes képeinek.

Laczó Ágnes azonban nem csak fára fest, elsősorban grafikus illusztrátornak tartja magát. Korábban angol nyelven meséket is írt, természetesen a történetek illusztrációit is ő készítette. Imre is szívesen közre adja tudását. Nemrég jelent meg a Hasznos holmik fahulladékból című kiadványa, amelyben főként gyerekeknek ad tanácsot, mutatja be lépésről-lépésre, hogyan készítsenek fa hulladékból állatfigurát, képkeretet, kulcstartót, gyertyatartót, madáretetőt vagy hajót.

Gyerekfoglalkozásokat is tartanak

A Laczó Galéria és a Fanyúvasztó műhely igazi gyerekparadicsom. Szívesen fogadnak osztályokat, csoportokat, hogy kedvet csináljanak a gyerekeknek a barkácsoláshoz és a képzőművészeti alkotáshoz. Ágnes és Imre kedvessége, lelkesedése, szakmai elhivatottsága, valamint a helyszín varázslatos hangulata életre szóló élményt ad a tőlük távozó vendégeknek.