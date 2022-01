– Milyen visszajelzéseket kaptál a versenyen? Hogy hatott mindez az életedre, az önbizalmadra?

– Rengeteg pozitív visszajelzést kaptam a lányoktól, a mentoroktól és a stábtól is. Minden egyes kis dicséretre a mai napig emlékszem. Nagyon jól estek a támogató szavak, úgy hiszem, ennek is köszönhető, hogy erősödött az önbizalmam, sokkal elfogadóbb lettem magammal szemben. Segített abban, hogy a hibáim mellett az erősségeimet is meglássam mind a külsőt illetően, mind pedig a belső értékek tekintetében is.