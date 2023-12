„Sosem gondoltuk volna, hogy egyszer ilyen sokan leszünk kettőnkből” – ez a meghatódott mondat a családi karácsonyon hangzott el dédipapa szájából, aki tavaly vesztette el dédimamát – fogalmazott Daisy.

– Minden évben tartunk egy nagy családi karácsonyt, ahol dédiék (sajnos már csak dédipapa), gyerekei, unokái és a dédunokák is jelen vannak, mindenki már a saját párját, családját is hozva. Mikor ezt mondta, könnybe lábadt a szemem, mert belegondoltam milyen igaz: ez a rengeteg ember nem lenne itt ma együtt, ha annó ők ketten, egy fiatal szerelmes pár nem dönt úgy, hogy családot alapítanak. Remélem egyszer mi is együtt karácsonyozhatunk majd a dédunokáinkkal – osztotta meg a megható mondatokat a kecskeméti influenszer.

A nagy család nagy készülődéssel is jár karácsonykor, Dasyék összesen 20 kilogramm hidegtálat készítettek a gyerekekkel, ezzel is levéve egy kicsit a terhet a szeretteik válláról.