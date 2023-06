A Szabadszálláson született, Hartán felcseperedő Jákob Zoltán imádja a gyors sportautókat. A Nagy Ő-ről a napokban is írtunk arról, hogy a 76 éves volt szomszédját ültette luxus autójába. Most viszont egy mentőautó volánja mögé ült, minderről egy videóban számolt be az Instagram-oldalán. Mint írja, jó volt, ám egyben furcsa is vezetnie a mentők autóját.