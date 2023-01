A sajtóértesülések szerint a magyarországi Nagy Ő-ben fog szerepelni Jákob Zoltán, Szabadszálláson született üzletembert, aki 43 milliárd forintos vagyonával az ország 37. leggazdagabb embere. A „körmöskirály” ráadásul nem csak piszkosul gazdag, de sármos is, így a jelentkező hölgyek számára igazi „csemege”. Az üzletember ugyan a szépségiparban alapozta meg hatalmas vagyonát, de rögös út vezetett a sikerig – írja a borsonline.hu.

Korábban már mi is beszámoltunk arról, hogy Jákob Zoltán, hogyan vált az ország 37. leggazdagabb emberéévé. Építészmérnök a szakmája és ebben is kezdte a karrierjét. 1997-ben indította el első vállalkozását, miután kilépett egy cégtől, ahol nem igazán becsülték meg, pedig egy év alatt megduplázta főnökei bevételét. A siker azonban ezután sem jött hamar. Az első önálló munkájával milliókat bukott, mivel a fővállalkozó csődöt jelentett, így nem fizetett. Ezután egy barátjával új céget alapított, ami már nyereségesen működött és működik ma is.

Ezen a ponton azonban Zoltán hozott egy rossz döntést. Vagyona negyedét a tőzsdén fektette be és óriásit bukott.

Erről Szakonyi Péter Aranyemberek című könyvében mesélt.

– „Nem tagadom, ez nem jött be. Határidős ügyletekbe kezdtem és napi 24 órát ültem a monitort bámulva. Nem ment egyébként rosszul, mert öt ügyletből négy bejött. Igaz, az ötödikkel elúszott a pénz, amit addig kerestem. Egy év után ezt is feladtam...” – vallotta meg az interjúkötetben.

Ezután apósa tanácsát fogadta meg és újra talpra állt.

– „Szerencsére meg tudtam állni a lejtőn, amiben akkori apósom is aktív szerepet játszott. Jóindulatúan figyelmeztetett a veszélyre és ismét a saját cég felé terelt” – idézte fel Jákob Zoltán.

A magyar milliárdos nemrég Ausztráliába utazott, hogy ott készüljön fel a rá váró kalandra: