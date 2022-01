A korábbi évek sikereinek köszönhetően idén negyedik alkalommal rendezik meg az Exatlon Hungary-t. Az All star versenyen a harmadik évadból jól ismert kecskeméti versenyzők is részt vesznek a showműsorban. A Bajnokok oldalán a világkupagyőztes, négyszeres magyar bajnok karatés, Virág András, míg a Kihívóknál a harmadik évad nyertese Herczeg-Kis Bálint is megméretteti magát a végső győzelemért.