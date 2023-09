Eredmény, csoportkör, 2. forduló, B csoport: Telekom Veszprém–Montpellier HB (francia) 33–31 (13–15)

lövések/gólok: 52/33, illetve 49/31

gólok hétméteresből: 4/3, illetve 2/2

kiállítások: 6, illetve 14 perc

A hazaiaktól Bjarki Már Elísson, a vendégek keretéből Yannis Lenne és Diego Simonet hiányzott.

Momir Ilic veszprémi vezetőedzőnek már a kilencedik percben időt kellett kérnie, mert bár csapata az első körben bravúros győzelmet aratott a címvédő német Magdeburg otthonában, a Montpellier remekül felkészült annak a meccsnek a felvétele segítségével, és jobban kezdett (4–7). Az időkérést követően gyorsan egyenlítettek a hazaiak, majd a 19. percben – a meccs során először – vezettek. Erre azonban egy 5–0-s sorozattal válaszolt a jobban védekező, kétszeres BL-győztes Montpellier, amely 15–13-as előnyben volt a hullámzó első félidő végén.

Valentin Porte, a francia Montpellier játékosa (k), valamint a veszprémi Jehja el-Deraa (b) és Ligetvári Patrik (j) a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 2. fordulójában játszott Telekom Veszprém–Montpellier HB mérkőzésen a Veszprém Arénában 2023. szeptember 21-én

Fotó: Krizsán Csaba / Forrás: MTI

A második felvonást is rendkívül összeszedetten, motiváltan kezdték a franciák, de Ilic megint időt kért, és Ignacio Biosca García védéseivel, illetve Mikita Vajlupov góljaival egyenlített a magyar bajnoki címvédő (22–22), majd másodszor is megszerezte a vezetést. Ekkor már sikerült megfékezni a vendégek lerohanásait, és a Veszprém olyannyira lendületbe került, és cserejátékosainak többsége olyan hasznosan szállt be a játékba, hogy csapatuknak még az is belefért, hogy az utolsó négy gólt a franciák lőtték.

Jehia el-Dera hét, Vajlupov hat találattal, Biosca García négy, Rodrigo Corrales két védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Sebastian Karlsson hatszor talált be, és öten zártak négy góllal. Charles Bolzinger négyszer, Remi Desbonnet hétszer védett.