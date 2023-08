A magyar versenyzők négy érmet, két-két ezüstöt és bronzot, valamint négy kvótát gyűjtöttek a szombati döntőkben a duisburgi, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon.

A napi program első felében tíz döntőt bonyolítottak le, a számok közül négy olimpiai volt, azaz az érmek mellett a kvótákért is küzdöttek a résztvevők.

A tokiói ezüstérmes Varga Ádám úgy szállt vízre a férfi kajakosok királyszámában, K-1 1000 méteren, hogy idén még nem kapott ki, két világkupaversenyt is megnyert, s eddig a vb-n sem tudta senki legyőzni. Ezúttal a portugál Fernando Pimenta és az ausztrál Thomas Green is vele tartott, de fél kilométer után még ő vezetett. A folytatásban aztán európai riválisa elé került, s bírta a finist is. Varga a végére kicsit elfáradt, de a második helyet, s ezzel a kvótát is sikerült megszereznie.

A négyesben kétszeres olimpiai bajnok Csipes Tamara - aki a kvartett tagjaként pénteken már begyűjtött egy kvótát, így újabbat ezúttal nem szerezhetett - Tokióban második lett az Lisa Carrington mögött egyesben. Ezúttal is az ötszörös ötkarikás bajnok új-zélandi uralta a pályát, a 34 éves magyar kajakos pedig végig a második-harmadik helyen haladt, a célba végül harmadikként ért.

A kenusok hasonló számában az Óbudai Ganz 23 éves versenyzője, Adolf Balázs, a címvédő román és az olimpiai bajnok brazil riválisa között vágott neki a távnak, s óvatosan kezdve a hatodik helyen haladt át féltávnál. Az első öt hely ért kvótát, s a magyar kenus bele is erősített a hajrában, s bár az éremszerzésre nem volt esélye, feljött az ötödik helyre, ezzel megszerezte Magyarországnak az első párizsi indulási jogot ebben a szakágban.