Egy ideje ráadásul magánéletében is rendben van minden: Rebeka és kedvese, Lénárd András, aki többek között a Csíki Sör tulajdonosa is, már jó ideje együtt vannak, nemrégiben el is jegyezték egymást. A párt a köztük lévő 17 év sem zavarja, nagyon boldogok együtt.

Fotó: Bors

Kárpáti Rebeka elképesztő videóban mutatta meg tehetségét

Kárpáti Rebeka vőlegénye a munkája miatt sokat van Erdélyben, ahova Rebeka is gyakran elkíséri. Most is innen jelentkezett be, egy nem mindennapi videót posztolt Instagramra - szúrta ki az Origo.

"Amikor a székely pasid megkér, hogy a beauty helyett inkább ilyen tartalmakat készíts az Instára" - írta Kárpáti Rebeka 24 óráig elérhető Instagram-sztorijához, amelyben azt is megmutatta, hogy a favágás sem esik nehezére.