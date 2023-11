A Tények kiderítette: hol lakik a világsztár! Egy több mint 200 négyzetméteres budai lakást bérel Angelina Jolie, a luxuskégli bérleti díja havonta körülbelül kétmillió forint! A hollywoodi filmcsillag egy filmet forgat most Magyarországon, hihetetlenül szigorú biztonsági intézkedésekkel mehet csak utcára! Vagy éppen az Operába, merthogy ott is lencsevégre kapták! Hogy mi történt a páholyban, azt most az a férfi árulja el, aki személyesen is beszélhetett a színésznővel.