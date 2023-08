2023. augusztus 19-én délelőtt egymás után két érezhető, károkat is okozó földrengés pattant ki Szarvas közelében 4.1-es magnitúdóval, melyet több utórengés is követett. Szerencsére személyi sérülés nem történt. Augusztus 20-án hajnalban ismét 4.1-es magnitúdójú rengés pattant ki, majd 23-án éjjel fél egykor egy 3.6-es utórengés is érezhető volt. Mivel hazánk szeizmicitása közepes, ezért a törökországihoz hasonló katasztrófától nem kell tartanunk, de az elmúlt napok eseményei alapján nem árt, ha tisztában vagyunk azzal, mit kell tenni földrengés esetén.