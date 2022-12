Argentína az első félidőben 11-esből szerzett vezetést. A 32. percében a kilépő Julián Álvarez átemelte a labdát Dominik Livakovic kapuson, aki elütötte, Daniele Orsato pedig büntetőt ítélt, amit Lionel Messi magabiztosan belőtt. A büntető jogosságát már az eset után is vitatták a horvát játékosok, és a túlságosan hevesen reklamáló Mateo Kovacic sárga lapot is kapott– számolt be róla a Magyar Nemzet.

– Nem szeretek a játékvezetőkről beszélni, de aki most a meccsünket vezette, az egyik legrosszabb bíró – fakadt ki Luka Modric. – Nincsenek jó emlékeim róla, kész katasztrófa. S most indokolatlanul ítélt büntetőt ellenünk. Ezzel együtt nem kisebbítem az argentinok érdemeit. Ám ez a büntető kivégzett bennünket – mondja Modric.

Zlatko Dalic, a horvát labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya nem „bírózott”. S a szakvezető elismerte, hogy a mérkőzés legjobbjának választott, gólt és gólpasszt is jegyző Lionel Messitől azt kapták, amit vártak; ezzel együtt sajnálja, hogy nem tudták aranyéremmel megkoronázni ennek a remek generációnak a teljesítményét. Messi kulcsszerepet játszott az argentin sikerben, ami nem lepte meg Dalicot.

– Sokat nem kell elmondani Messi képességeiről. Az elmúlt tizenöt évet tekintve valószínűleg ő a világ legjobbja, és ezúttal is nagyon jól és veszélyesen játszott – szögezte le Dalic.

A saját csapatával kapcsolatban megjegyezte, hogy ennek a generációnak valószínűleg ez volt az utolsó vb-je.

– Jó néhányan közülük elértek egy bizonyos kort, a következő torna pedig 2026-ban lesz. Meglátjuk – mondta a szövetségi kapitány. – Nagyszerű dolgokat értünk el a válogatottal. Úgy gondolom, ez a kivételes generáció, amely egymás után kétszer is bejutott a legjobb négy közé a vb-n, a 2024-es Európa-bajnoksággal fejezi majd be a pályafutását. Óriási lett volna, ha egy vb-aranyéremmel tudjuk megkoronázni a teljesítményüket – mondta a szakvezető.

Saját jövőjével kapcsolatban Dalic úgy fogalmazott: folytatja, a szerződése 2024-ig, az Eb-ig szól, hat hónap múlva pedig a Nemzetek Ligája négyes döntőjében lépnek pályára.