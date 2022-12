A címvédő francia válogatott lesz az argentin csapat ellenfele a katari labdarúgó-világbajnokság fináléjában, miután a második elődöntőben szerdán 2-0-ra legyőzte a marokkói együttest. A katari vb döntőjét vasárnap 16 órakor rendezik Luszail Stadionban, az aréna és a környéke peddig nappal is igazán imponzáns látványt nyújt – írja az origo.hu.

Egyelőre még üresek a stadion körüli utcák is, vasárnap azonban biztosan fantasztikus lesz a hangulat. Viszont azt leszögezhetjük, hogy a csendes nap délelőttjén is igazán imponzáns a látvány. Érdekesség, hogy amikor nincs vb, akkor ezen a helyszínen egy villamos is közlekedik.