A női vezetőbíró segítői is nők lesznek: a brazil Neuza Back, valamint a mexikói Karen Díaz Medina. Frappart pályafutása során sok férfi találkozót vezetett már, és tagja volt a tavalyi Eb-keretnek is, de akkor végül nem kapott meccset. Hazája élvonalában 2019 óta működik közre – számolt be róla az origo.hu.

A FIFA bírói keretében először kaptak helyet nők a jelenleg zajló tornán.

Frappart mellett a ruandai Salima Mukansanga és a japán Josimi Jamasita vezetőbíró, míg Back és Díaz Medina mellett van még egy partjelző: az amerikai Kathryn Nesbitt.

Nem azért vannak itt, mert nők, hanem azért, mert FIFA-játékvezetők, és minden mérkőzésre készen állnak

– mondta Pierluigi Collina, a FIFA játékvezetői bizottságának vezetője még a torna előtt.