Terápiás kutyák segítik a rehabilitációt az egri kórházban

A négylábú segítők is jól érzik magukat a kórházban.

A Markhot Ferenc Kórház Mozgásszervi Rehabilitációs osztályán is terápiás kutyák segítik a betegek mozgásra való motiválását, a mozgásterápia eredményesebbé tételét – mondta a Heolnak Petheő Laura, az osztály ergoterapeutája.

„Azon túl, hogy a betegek részt vesznek a foglalkozáson, használják a kezüket, lábukat, ezáltal fejlesztés is zajlik a terápia alatt, nem csak lelki feltöltődés

– jelentette ki. Kapaló Éva terápiáskutya-felvezető ismertette, ezen az osztályon túl még a Hospice – és alkalomadtán a Gyermek osztályra is ellátogatnak. – A Rehabilitációs osztályán fejlesztőterápiát végzünk, kimondott célokat tűzünk ki, hogy milyen területeket szeretnének fejleszteni” – mondta.

A terápiás kutyafelvezető hozzátette, itt is – ahogy a hospice osztályon – fontos a páciensek kedélyállapot javítása, s élményterápiát szeretnének a betegeknek nyújtani. Habár minden nap tornáznak a benn fekvők, ilyenkor a kutyával végzik a feladatokat. Kapaló Éva terápiáskutya-felvezető hangsúlyozta, fontos, hogy az ebek is jól érzik magukat a terápiákon.

A Markhot kórház hospice osztályán már 2010 óta dolgoznak rendszeresen terápiás kutyák. Most pedig újabb osztályon szolgálnak a képzett állatok, segítve a gyógyító folyamatot. A mozgásszervi rehabilitációs osztály az intézmény jól felszerelt, kiváló feltételekkel, magas komfortfokozattal rendelkező részlege. Tornatermük eszközei is fokozatosan bővültek, megtalálható ott az alapvető rehabilitációhoz szükséges fizikoterápiás eszközök széles palettája. Rehabilitációs csapat működik itt, az orvosokon és a nővéreken kívül többek között gyógytornászok, fizikoterápiás asszisztens, pszichológus, logopédus és gyógymasszőr is foglalkozik a betegekkel.

Emellett ortopéd műszerészek és ortopéd cipész rendszeres együttműködésére is számíthatnak a szakemberek. Fő cél, hogy a páciens az elvesztett képességeit a lehető legnagyobb mértékben visszaszerezze, s mód nyíljék azok fejlesztésére, a mozgáskészség és önellátási képesség helyreállítására.

Az a tapasztalat, hogy a négylábú segítők fontos szerepet töltenek be a betegek mozgásra való motiválásában, pszichés állapotuk javításában.

A kutyusok hetente egy alkalommal látogatják meg felvezetőjükkel az osztályt.