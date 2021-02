Kipróbálta a férfi, tud-e nőként nevezni a gyengébbik nem futóversenyére

Csak beikszeltem azt a rubrikát, hogy nő vagyok – fogalmazott Con Og O’Laoghaire, a 22 éves ír férfi, aki ki akarta próbálni, hogy férfiként tud-e jelentkezni a női futóversenyre. Egyben rá akart világítani a genderideológia abszurditására – hívta fel a figyelmet az esetre a V4NA hírügynökség.

6’5” guy checks „female” box to show absurdity of sex self-ID. Untrained. Places 2nd.

“I think some people were puzzled, some were amused, some were stunned. But mostly, people were all of those at once.”

But he placed 2nd so clearly he had no advantage!https://t.co/zsnxothK8a

— Colin Wright (@SwipeWright) February 14, 2021