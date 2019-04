Átadták a világ legmagasabban fekvő autópálya-alagútját

Az 5,7 kilométeres alagút az 5018 méter magas Mila-hegy alatt, egy 400 kilométeres autópálya kulcsfontosságú szakaszaként rövidíti le az utat a tibeti főváros, Lhásza és a tartomány délkeleti részén fekvő Nyingcsi között.

Az építés során legkevesebb 10 „technológiai áttörést” sikerült elérni az extrém hidegben és a nagy magasságban (oxigénszegény környezetben) történő munkavégzéssel, ezen belül a mérnöki munkával kapcsolatban – közölte a kivitelező.

The world's highest highway tunnel opened to traffic on Friday. The 5.7-m-long two-way tunnel, which is part of a 400-km highway linking Lhasa with Nyingchi, sits at an altitude of over 4,750 meters above sea level in SW China's Tibet Autonomous Region. pic.twitter.com/uci7JjdY3b

— People's Daily, China (@PDChina) April 26, 2019