A versenyt a Neumann Társaság megyei szervezete, a Nyíregyházi Egyetem és a Magyar Robot Kupa Alapítvány szervezésében, a Neumann Társaság kiemelt szakmai támogatásával bonyolították le.

Április 20-án a Nyíregyházi Egyetemen rendezték meg a Magyar Ifjúsági Robot Kupa (MIRK) jubileumi fordulóját: idén már 15 éve szervezik meg itthon a diákok részvételével zajló robotikai versenyt, amely egyben a nemzetközi RoboCup robotikai verseny gyerekekre fókuszáló RoboCup Junior ligájának nemzeti szinten zajló, hivatalos minősítő versenye.

A Magyar Ifjúsági Robot Kupa nyíregyházi ligáján Nyíregyházáról, Szegedről, Esztár községből, Budapestről és Kisvárdáról érkező diákcsapatok vettek részt, közülük öt csapat szerzett minősítést az európai/nemzetközi RoboCup Junior versenyen való részvételre is. A nyertes csapatok részletes listáját a Neumann Társaság honlapján lehet megtekinteni.

Egyre ügyesebben fociznak a robotok

A MIRK különböző kategóriái közül Nyíregyházán is a robotfoci mérkőzéseire volt kíváncsi a legtöbb néző – hiszen a meccseket óriáskivetítőn is követni lehetett. Az első években a robotfutball eltérő színű térfeleken zajlott, a robotok pedig kizárólag elektronikus, infravörös fényt kibocsátó labdát tudtak felismerni és terelgetni kezdetleges szenzoraikkal, és csak egy nagyon kicsi pályán tudtak játszani.

Mai, fejlett példányaik már a normál, zöld színű pályán is működnek, szenzoraik segítségével pedig egyaránt felismerik a pálya felfestéseit és a sárga színű golflabdát is, amelyet a mérkőzéseken alkalmaznak.

A tantermi robotok forradalma

A diákok hazai robotikai versenyét tizenöt éve Nyíregyházán indította útjára a versenyek szervezését azóta is koordináló Simon Béláné dr. Balogh Ágnes, aki a Neumann Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének elnöke. A 2007-ben jól szereplő magyar diákcsapat az atlantai döntőre is kijutott.

Az idei MIRK-en eredményesen szereplő magyar csapatok az idén Portugáliában zajló európai RoboCupJuniorra, vagy az idén Thaiföldön zajló világversenyre is kijuthatnak.

A tanárnő másfél évtizedes fáradhatatlan munkáját a verseny díjátadóján dr. Dezső Gergely, a Nyíregyházi Egyetem oktatója, a Magyar Robot Kupa Alapítvány elnöke elismerő oklevéllel és ajándékkal köszönte meg.

A versenyen a RoboCup Junior szórakoztató robotokra fókuszáló OnStage, vagyis robotszínház versenykategóriáját is megrendezték. Ezen a magyar diákcsapat saját tervezésű, 3D-nyomtatóval előállított kakas- és malacrobotokat indított.

A robotkakas ébresztésére a robotmalacoknak szenzoraik és egy helyi miniszerver irányítása alatt autonóm módon, emberi beavatkozás nélkül kellett akadályok megkerülésével elektronikus, színesre festett makkokat felkutatnia – a robotperformanszot egy projektorról vetített fraktálvideó és az egyik versenyző által előadott, élő néptáncbemutató tette színházi hangulatúvá.

A mentőrobotok mérkőzése

Idei új elem volt a „gyorsan elkészíthető menekítőrobot” versenykategória, amelyhez egy igen bonyolult, mesterséges hepehupákat, emelkedőket, akadályokat tartalmazó pályarendszert is felépítettek. Az új kategória zsűrijének elnöke Kopiás Péter robotikaszakértő volt, aki a felnőttek számára szervezett RoboCup-okon és a Magyarok a Marson-versenyeken is nagy hírnévre tett már szert.



Kopiás szerint a nyíregyházi versenyre nagyon felkészült diákok csapatai neveztek be. Véleménye szerint a gyorsan elkészíthető menekítő robotok esetében általában az alkatrészek voltak a gyenge pontok, de ebben a kategóriában a kihívás részét képezi a váratlanul fellépő problémák orvoslása is. A „menekítő” versenykategóriák között volt virtuális is, amelyben a diákok a programozói tudása és prezentációs képessége kerül előtérbe.

A Magyar Ifjúsági Robot Kupát a Neumann Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete rendezte meg a Nyíregyházi Egyetemmel és a Magyar Robot Kupa Alapítvánnyal közösen, a Neumann Társaság kiemelt szakmai támogatásával. A nyíregyházi verseny robotikai cégek kiállításával is kiegészült, ahol különböző oktatórobotok, robotkar és magyar fejlesztésű pincérrobot is látható volt működés közben.