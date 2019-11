Gázolás a zebrán: felfüggesztett fogház, két év eltiltás a vezetéstől

1 év 9 hónap, 2 év próbaidőre felfüggesztett fogházra ítélte a Kecskeméti Járásbíróság azt az 55 éves nőt, aki februárban a piroson áthajtva zebrán ütött el egy fiatal férfit Kecskeméten. D. Mihály két nappal később belehalt sérüléseibe.

Az 55 éves V.-né Sz. Beáta február 2-án, este 17 óra 58-kor, tehát már a Széchenyi körúton ment autójával, a Budai kapu felől a Mária körút irányába, a belső sávban. Mint a szerdai bírósági tárgyaláson elmondta, éppen egy születésnapi rendezvényre tartott. Az ügyészség szerint is betartotta az 50-es korlátozást, nem fogyasztott alkoholt, nem vett be gyógyszert, és a vádirat arról sem szólt, hogy telefonozott volna vezetés közben. Mégis valamilyen ok miatt figyelmen kívül hagyta a Széchenyi körút-Irinyi utca találkozásánál a piros lámpát, és behajtott a kereszteződésbe. A zebrán éppen akkor akart átmenni a volt Kuti Butik felé a 28 éves D. Mihály, neki zöldet mutatott a lámpa. Az autót vezető nő elmondása szerint fékezett, de már nem tudott megállni, és elütötte a fiatalembert, aki olyan súlyos koponyasérüléseket szenvedett, hogy két nappal később elhunyt a kórházban.

V.-né Sz. Beátát halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolta meg a járási ügyészség. A büntetőügyben szerdán dr. Demeter Gábor bíró tartott előkészítő ülést, amelyen a sértett családja, hozzátartozói is részt vettek. Az ügyben több tanúvallomás, a vádlott kihallgatásának anyaga, a térfigyelő kamerák felvételei is a bíróság rendelkezésére álltak, de ezek ismertetésére nem is került sor, mert a vádlott elismerte büntetőjogi felelősségét, és azt is, hogy minden úgy történt, ahogy az a vádiratban szerepel. Egyúttal lemondott a tárgyaláshoz való jogáról is, és mivel a beismerését a bíró is elfogadta, sejteni lehetett, hogy gyorsan ítélet születhet a perben.

Az asszony dr. Demeter Gábor kérdéseire sem tudta felidézni, hogyan történhetett a baleset, miért nem reagált a piros lámpára. Annyit mondott, hogy noha látta a lámpát, nem jutott el a tudatáig, és mikor észrevette D. Mihályt, már késő volt. Azt viszont határozottan kijelentette, hogy nem telefonált. Ezen kívül az is kiderült, hogy 38 éve van jogosítványa (a baleset után leadta), 3-400 ezer kilométert vezetett már baleset nélkül, napi szinten járt a tragédia helyszínén és soha nem volt büntetve.

– Nem tudom elégszer ismételni, hogy bocsánat. Akármennyire szeretném, már nem tudom meg nem történtté tenni. Nagyon sajnálom, hogy ilyen súlyos, visszafordíthatatlan következményekkel járt, amit tettem – mondta könnyeivel küszködve V.-né Sz. Beáta, aki arról is beszélt, hogy írt bocsánatkérő levelet a sértett családjának (amit a rendőrségen keresztül kívánt eljuttatni a sértett családjának), és hogy máig nem tudta magát túltenni az eseten, pszichológushoz is jár.

Hozzátette: bármiben segít, ami enyhíti a tragédia következményeit, sérelemdíjat is fizet, noha tudja, hogy az elhunytat semmi nem pótolja. A bíró kérdésére, hogy elfogadják-e a bocsánatkérő levelet, nem D. Mihály a tragédiát a mai napig feldolgozni nem tudó szerettei, hanem jogi képviselőjük, dr. Kassai László, Kecskemét volt rendőrkapitánya válaszolt. Szerinte kilenc hónapnak elegendőnek kellett volna lennie arra, hogy a vádlott személyesen felkeresse a vele egy városban lakó családot, és nem érzik kellően őszintének a szorult helyzetben lévő vádlott szavait.

Az ügyész letöltendő fogházat és hosszú idejű járművezetéstől eltiltást indítványozott a vádlottnak, a vádlott védője, dr. Zlatniczky Balázs felfüggesztett szabadságvesztést, hangsúlyozva: nem lehet az a büntetés célja, hogy még egy család élete tönkremenjen. Végül dr. Demeter Gábor a középmértéknél enyhébb, 1 év 9 hónapos, 2 év próbaidőre felfüggesztett fogházra ítélte az asszonyt, akit 2 évre tiltott el a járművezetéstől (ebbe beleszámítva a közben eltelt 9 hónapot).

A bíró hangsúlyozta, hogy a bírói gyakorlat a gondatlan baleset-okozásoknál általában felfüggesztett szabadságvesztés, amely jelen esetben is biztosítja a büntetés célját, tehát hogy az asszony érezze elkövetett tettének súlyát, és a jövőben jobban figyeljen oda a közlekedés többi résztvevőjére. Az ítélet ellen az ügyész súlyosbításért, letöltendő fogház kiszabásáért fellebbezett, a vádlott tudomásul vette az ítéletet, a per így másodfokon folytatódik.

Autósnak, gyalogosnak egyaránt jobban kell figyelnie a zebráknál

Sajnos az utóbbi időben nem a ma bíróságon tárgyalt eset volt az egyedüli, mikor gyalogos-átkelőn ütöttek el valakit Kecskeméten.

Idén augusztus 2-án péntek este egy helyi busz egy 64 éves férfit gázolt el a Dózsa György úton, a Ipoly utcai kereszteződésnél, mikor a férfi át akart menni a zebrán. A helyszínen sárgán villogott a lámpa, a busz vezetője nem vette észre a gyalogost, aki súlyos koponyasérüléseket szenvedett, először a traumatológia sürgősségire került, majd az intenzív osztályra, ahol a gondos kezelés ellenére két nappal később elhunyt.

Tavaly február 7-én a Piaristák terén lévő zebrán ugyancsak busz ütött egy 23 éves nőt, aki a balesetben olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A vádemeléskor az ügyészség közölte, a sofőr a busszal annak ellenére nem fékezett, hogy a külső sávban a zebra előtt egy másik autó megállt. Ezt a buszvezetőt halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolta meg az ügyészség. Azóta a helyszínen lámpa szabályozza a forgalmat, teszi biztonságosabbá a gyalogosok átkelését, igaz, a lámpát estére kikapcsolják és sárgán villog.

Idén májusban pedig centiken múlott, hogy egy gépkocsi nem csapott el két gyereket a Petőfi Sándor utcán. Az utca végén az autót már várták a rendőrök, akik előállították a sofőrt. A szabálysértési hatóság a 30 ezer forintos bírságon felül még 5 hónapra eltiltotta a járművezetéstől. Ez az eset egyébként pont egy olyan többnapos rendőrségi akció idején történt, mikor az egyenruhások kiemelten figyelték a gyalogos-átkelőhelyek környékét.