Az előrejelzések szerint szerdán eléri Bács-Kiskunt az idei nyár eddigi legforróbb hőhulláma. A hét második felében a 40 Celsius-fokot is meghaladhatja a hőmérséklet, és a napi középhőmérséklet is 29 Celsius-fok felett alakulhat. Búcsút inthetünk annak, hogy legalább éjszaka felfrissül egy kicsit a levegő. Éppen ezért a HungaroMet Zrt. a legmagasabb, piros fokozatú figyelmeztetést adta ki Bács-Kiskunra. Bizonyára jó kis forgalomra számíthatnak a strandok, és többször hullámzik majd a víz az otthoni medencékben is. Ugyanakkor ne feledkezzünk meg arról, hogy ezekben a napokban extrém magas az UV-sugárzás, így a megfelelő bőrvédelemről mindenképpen gondoskodjunk, ahogy a megfelelő mértékű folyadékbevitelről is. Ha tehetjük, 11 és 16 óra között ne tartózkodjunk a szabadban. Ha mégis muszáj, akkor pedig legyünk nagyon óvatosak! Az extrém meleg az egészséges szervezetet is nagyon megviseli.

Forrás: shutterstock.com / illusztráció